置富产业去年可分派收益持平 末期分派减3% 今年续租租金跌幅料收窄

置富产业信托（778）公布，去年可供分派收益7.23亿元，按年跌0.07%；每基金单位末期分派16.81仙，减少3.2%。行政总裁赵宇表示，宏观环境趋于稳定，经营条件已变得更为有利，2025年下半年本港大部分零售行业表现已见改善，预期今年续租租金跌幅有望收窄，惟地产代理、超市等行业仍面临经营挑战，过去两年租金调整率跌幅较其他行业显著。

优先维持高出租率

期内该集团录得收益16.82亿元，按年跌3.7%，物业收入净额11.88亿元，减少5.2%。赵宇指，该集团以维持高出租率及留住优质租户为优先考虑，目前租户续租率高达83%，截至去年底，整体出租率上升至95.8%，按年增加0.8个百分点。

零售业「内卷」明显

针对零售市场「内卷」问题，赵宇表示，目前内卷对租户的影响更为明显，将从吸引人流入手应对，包括联合不同行业租户在不同季节推出快闪店等活动，并通过社交平台发放优惠及宣传，以多维度为商户引流。

将与两超市洽租约 或调整面积

赵宇指出，当前楼市已现回暖迹象，随著市场复苏，望续约时租金负增长状态得以扭转。她续指，今年尚有两个超市租约到期，正积极商谈租约，不排除对租赁面积进行调整，进一步提升整体收益，而近期香港零售市场已录得增长，尤其是超市板块，为谈判带来积极影响。

置富产业在今年6月将债务到期，赵宇表示，现在债务水平较为健康，若后续市场利率进一步下行，将把握机会，考虑开展收购业务，进一步提升股东回报。