恒指半日升396点 宁德时代涨逾8% 腾讯推自家版「龙虾」升6%｜港股午市

恒指今早高开331点，开报25740点，中段升幅曾收窄至25611点，其后再度急升，中午收报25804点，升396点或1.56%，半日成交1,720亿元。科指方面，中午收报5010点，升69点或1.4%。

蓝筹股方面，宁德时代（3750）半日升8.8%，为表现最佳蓝筹；该股去年营业收入按年增17%至4,237亿人民币，净利润亦增逾42%至722亿元人民币。此外，腾讯（700）推出全场景AI智慧体WorkBuddy，能力与当前火热的「小龙虾」OpenClaw类似，被业界视为腾讯版「小龙虾」，半日收报545.5元，升逾5.7%。

不过，其他科网股走势不一，阿里巴巴（9988）半日升3.03%；京东（9618）升2.3%；百度（9888）升1.9%；惟美团（3690）跌0.6%；小米（1810）亦跌1%。

存储概念股走高 澜起升7%

另一方面，全球模拟晶片巨头德州仪器预计于4月1日起启动第二次全面涨价，幅度为15%至85%，刺激存储概念股集体走高，其中澜起科技（6809）升6.9%，报177.4元；兆易创新（3986）升2.6%；同时，挂钩韩国晶片龙头ETF亦上涨，其中两倍做多海力士（7709）升近15%，两倍做多三星电子（7747）则涨近11%。

AI应用股走强 MINIMAX涨逾9%

AI应用股方面，MINIMAX（100）日前宣布推出「龙虾」新技能，包括全新Voice Maker语音模型和Music Maker音乐模型；同时，摩通指其商业化势头远超预期，年化经常性收入（ARR）仅用两个月便从1亿美元飙升至1.5亿美元，刺激股价一度升逾15%，高见1148元，创上市新高，中午报1092元，升9.5%；同业智谱（2513）则正式上线AutoClaw（澳龙），用户下载安装后，可以在本地电脑上一键部署「龙虾」。受消息利好，中午收升6.9%至614.5元。

---

美国总统特朗普在一场新闻发布会上表示，美国对伊朗的军事行动「很快结束」，国际油价昨日创近120元高位后急回，其中布兰特期油暂跌逾9%至90美元水平；WTI期油亦跌近9%至86.5美元水平。

美股全线反弹 韩股升近6%

美股三大指数周一全线反弹，道指收市升239点或0.5%，报47740点；标普500指数升55点或0.83%，报6795点；纳指亦升308点或1.38%，报22695点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一则升1.76%至7083点。

亚太区股市今早普遍反弹，日经225指数昨日收跌5.2%后，今早暂升2.9%至54258点；韩国综合指数昨日跌5.96%后，今早则暂升5.8%至5559点。港股方面，恒指今早开市报25740元，升331点或1.31%。

智谱上线本地版OpenClaw

内地掀起「AI龙虾潮」，科网股开市普遍向上，腾讯（700）升1.7%；阿里巴巴升1.8%；美团（3690）升1.65%；京东（9618）升2%；小米（1810）亦升2.6%。值得留意的是，智谱（2513）今日正式上线AutoClaw（澳龙），为内地首个「一键安装」本地版OpenClaw；该股开市报648元，大升12.7%。同业MINIMAX开市亦报1046元，升4.9%。

油股向下 山东墨龙跌15%

相反，石油股全线回落，中海油（883）开市跌4.6%；中石油（857）跌3.8%；中港石油（632）跌逾14%。油服股跌幅更大，其中山东墨龙（568）跌15%，百勤油服（2178）则跌14.7%。

宁德时代净利润按年增逾42%

个股消息中，宁德时代（3750）去年实现锂离子电池销量661GWh，按年增长39.16%；净利润按年增42.28%至722亿元人民币；经营活动产生现金流量净额增37.35%至1,332亿元人民币。此外，在动力电池领域，全球市占率突破历史新高，储能电池出货量连续5年位居全球第一。该股开市报533元，升6%。

黑芝麻智能引入无极资本

此外，黑芝麻智能（2533）配售约3,354万股予无极资本管理的Infini Global Master Fund，集资约6.33亿元，相当于经扩大已发行股本的4.75%，每股配售价18.88元，较上日收市价折让2%。该股开市报19.38元，升0.5%。

北水动向方面，昨日净买入港股372.13亿元，盈富基金（2800）、恒生中国企业（2828）及南方恒生科技（3033）分别获净买入125.67亿元、53.24亿元及41.3亿元；而中石化（386）及长飞光纤（6869）则分别遭净卖出6.49亿元及2.95亿元。