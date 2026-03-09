Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

和记电讯香港1.1亿出售澳门业务结束逾二十年营运 2025年持续业务收益按年升17.3%

更新时间：18:52 2026-03-09 HKT
发布时间：18:52 2026-03-09 HKT

和记电讯香港（215）公布2025年度业绩，期内持续业务收益54.48亿元，按年升17.3%；EBITDA维持稳定于15.08亿元，惟受澳门电讯业务亏损拖累，股东应占亏损约2500万元，由盈转亏。集团已于今年1月以总代价1.1亿元出售澳门电讯业务全部权益，结束在当地营运逾二十年的业务。集团维持派发末期息每股5.21仙。

香港EBIT增6% 澳门亏损扩至4300万

香港业务方面，溢利录得1800万元，按年大减42%，主要受银行利息收入下降影响；惟除息税前盈利（EBIT）按年增长6%至1800万元。澳门业务则对业绩造成不利影响，需就一项亏损合约作一次性拨备，令亏损扩大至4300万元，较去年2500万元亏损恶化。若撇除有关拨备，集团可录得股东应占溢利500万元。

1.1亿出售3澳门 集团：有助提升盈利能力

集团表示，出售澳门业务有助未来数年提升盈利能力，让资源更有效重新调配，进一步精简营运架构。另一方面，数码通（澳门）早于2024年11月11日亦已终止本地流动通讯服务，并由澳门电讯全面接收用户及业务。目前澳门流动电讯市场营运商，主要为澳门电讯及中国电信。

客户总数飙82%至813万 漫游收益升31%成亮点

客户表现方面，受预缴客户数量按年大增116%带动，客户总数按年升82%至813.2万名；后缴客户数目则按年跌2%。客户服务收益净额按年升6%至约36.19亿元，当中本地服务收益持平于27.64亿元，漫游服务收益则按年升31%至8.55亿元。

集团主席霍建宁表示，出售亏损的澳门业务后，集团能以更精简架构营运，集中投资香港业务。随著现金状况加强及盈利能力提升，董事会将重新审视股息政策。
 

