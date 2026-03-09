东江集团完成重组 持现金逾10亿 2028年收入目标冲50亿

东江集团（2283）在波士顿咨询公司建议下完成业务重组，划定六大核心赛道，并订立明确增长目标，包括2028年收入冲50亿元、2033年进一步挑战100亿元。主席李沛良表示，集团将以自然增长为主、并购为辅，手持现金逾10亿元，支持亿元级收购，强调「唔可以用确定嘅方案去应付不确定嘅环境」。

重组后聚焦六大领域

李沛良表示，集团重组后聚焦六大领域，包括海外及国内消费电子、医疗耗材、包装、智能家居及汽车。并购不设地域限制，标的年收入要求最少1亿元，以强化技术协同与客户价值链延伸为主，务求「1+1大于2」，力争今年内落实至少一宗收购。



技术与产品方面，李沛良称，东江紧贴AR/VR、声控及健康监测趋势，相关装置可实现非接触式监测血压、血糖等功能。随着AR/VR进入应用元年，相关需求爆发，成为集团最主要增长动力；医疗板块受惠人口老龄化，汽车领域则围绕自动驾驶拓展连接器等高增长产品。

不排除阶段性轻微下调毛利率

国内客户占比持续提升，东江集团执行董事兼首席财务官张芳华强调选客严谨，聚焦大规模优质客户，对毛利率及现金流未构成负面影响。为进军新领域，集团不排除阶段性轻微下调毛利率，「阶段性毛利低啲冇所谓，最终目的都系利润绝对值提高」，并透过规模效应摊薄固定成本。



经营策略上，李沛良强调「利润来自工厂而非市场」，集团坚持高质量、高效率路线，凭借模具技术优势令产能提升数倍，客户愿意支付溢价。为进一步强化优势，东江计划2026年提升资本开支，推动厂房搬迁与全自动化升级，目标建成国内自动化程度最高的精密制造工厂。

2026年资本开支将创历史新高

产能布局方面，集团表示2026年资本开支将创历史新高。苏州厂已扩产一倍仍供不应求；越南厂去年面积扩至约9,000平方米，今年上半年再增租4,000平方米。因应关税不确定性，集团放弃当地买地计划，坚持以租厂模式保持灵活性。

