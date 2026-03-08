蓝筹及北水新贵周一正式登场 老铺步泡泡后尘遇「魔咒」？两只AI股获看好

恒指公司早前公布的季检结果将于周一（9日）生效，宁德时代（3750）、洛阳钼业（3993）及老铺黄金（6181）将正式「染蓝」，惟上述3股自公布结果后分别冲高后「倒跌」约0.9%、1.4%及10.4%，令市场忧虑「染蓝魔咒」再现。同时，随着恒生综指换马，港股通标的证券名单周一亦会调入42只股份及调出25只股份。光大证券国际证券策略师伍礼贤向《星岛头条》表示，宁德时代受惠于内地新能源车发展潮，股价料可向上，北水新贵之中则较看好英矽智能（3696）及滴普科技（1384）。此外，香港股票分析师协会理事温杰认为，老铺黄金及洛钼近期不断下跌后，投资者可分段吸纳。

泡泡玛特染蓝后曾累泻四成

市场向来均有「染蓝魔咒」之说，以泡泡玛特（9992）为例，该股去年8月22日获宣布纳入蓝筹时报320.4元，至9月8日正式染蓝前，期内股价冲高后「倒跌」逾3%至309.6元，之后股价从未高于该价位，且曾于今年1月低见174.3元，累泻近44%；以上周五报207.4元计，仍累挫逾三成。鉴于老铺黄金与泡泡玛特业务性质较为相近，同属于新消费概念股，因此其股价走势亦较受担忧。

伍礼贤：宁德料受惠电车潮

不过，伍礼贤认为「染蓝魔咒」的应验程度，与大市走势息息相关。他解释指，港股前几年一度连跌四年，因此股份「染蓝」后普遍难有理想表现，但近年港股持续反弹，这类「魔咒」自然较难出现。他又指，现时恒指已于25000点水平，未算太高，有空间向上修复，故认为「染蓝魔咒」未必那么容易出现。

针对上述3只「蓝筹新贵」而言，伍礼贤分析指宁德时代受惠于内地新能源车发展潮，股价料可「平稳向上」；洛钼属资源股，走势料跟随资源价格波动，由于金价及铜价仍有机会向上，短期股价可能继续在高位运行为主，但一旦资源价格回落便需小心；而老铺黄金自上市以来升幅显著，近几个月已持续回落，市场对其增长动力存观望态度。

温杰：分注低吸老铺及洛钼

温杰则认为，上述股份近期出现回调，主要是跟随大市走势，短时间难以断定出现「染蓝魔咒」。他指出，被纳入蓝筹的股份往往已有周期性见顶迹象，因此不时出现纳入后下跌的情况；但中长线仍取决于基本因素，若企业能持续增长，「魔咒」不一定存在，认为老铺黄金及洛钼近期已不断下跌，进取型投资者可考虑分注吸纳；宁德时代则建议等待进一步回落至400元水平再作部署。

42只「北水新贵」登场

另一方面，港股周一亦将迎来42只「北水新贵」，当中不乏热炒半新股如英矽智能、滴普科技、轩竹生物（2575）、西普尼（2583）、劲方医药（2595）、健康160（2656）、轻松健康（2661）及量化派（2685）等等；同时，北京首都机场股份（694）、网龙（777）、融创服务（1516）及美的置业（3990）等25只股份则会被调出港股通（见图）。

为何8只股份不获入通？

值得注意的是，在恒生综指季检结果之中，OSL集团（863）、HASHKEY（3887）；诺比侃（2635）、挚达科技（2650）及希迪智驾（3881）；以及文远知行（800）、小马智行（2026）及明略科技（2718）均榜上有名，但为何却不见于今次「北水新贵」之列？

究其原因，HASHKEY及OSL集团估计因其虚拟资产平台性质而未能成功入通。诺比侃、挚达科技及希迪智驾3股则正处于 「股份拆细」的流程之中，因而导致延后入通，但估计影响仅是暂时，待拆细程序完成后，预计希迪智驾、挚达科技及诺比侃最终将分别于3月16日、3月17日和3月25日入通。至于文远知行、小马智行及明略科技，因属于同股不同权公司，因此需上市满6个月才符合条件入通。

滴普科技及英矽智能获看好

至于哪些股份预期会较受北水关注？伍礼贤指出，这需要结合内地A股的炒作热点去判断，由于目前内地对AI概念股关注度高，而滴普科技被市场赋予「中国版Palantir」的想像空间，或较受内地投资者钟情；同时，英矽智能等AI相关企业，同样预计较大机会受北水追捧。然而，伍礼贤提醒投资者不要盲目高追入市，强调北水入市也会审视股价高低，当股价过高时则未必大幅流入，慢慢等待回落时才吸纳。

事实上，港股通调整过往对相关股份影响显著，以去年9月为例，20只新入通股份平均成交额较前一日激增约4.3倍；不过，部份股份热炒后，也往往面临剧烈回调，以药捷安康（2617）为例，该股入通后数个交易日曾涨逾10倍，但也曾单日暴跌逾53%，令高追的投资者损失惨重。

滴普盈喜 料收入增65%至75%

顺带一提的是，滴普科技及英矽智能上周五不约而同发出盈利预告。其中，滴普科技发盈喜，预计去年营业收入约4.01亿至4.25亿元人民币，按年增长约65%至75%，主要得益于FastAGI企业级人工智能解决方案收入大幅增长，拉动整体收入上涨。

期内，净亏损料介乎约9.05亿至9.65亿元人民币，按年收窄23%以上，主因营业收入增长带动经营表现改善；同时仍录得附有优先权的股份金融负债公允价值变动、股份支付开支及上市开支等。若剔除上述非经营项目影响，预计经调整净亏损介乎约2,410万至3,370万元人民币，按年收窄约65%至75%。

英矽盈警 去年料亏损逾3.5亿美元

英矽智能则发盈警，料去年亏损约3.521亿至3.558亿美元之间，较2024年亏损约1,710万美元扩大，主因可赎回可转换优先股公允价值变动亏损约2.967亿美元（属非经常性及非现金性质）；以及收入按年下跌约2,950万至3,000万美元，到5,580万至5,630万美元之间。