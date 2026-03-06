Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东亚耀才等42股份调入港股通 美的置业融创服务等遭调出

更新时间：21:15 2026-03-06 HKT
发布时间：21:15 2026-03-06 HKT

上交所和深交所同日宣布，将根据有关规定，港股通标的证券名单发生调整并自本月9日（下周一）起生效。其中，调入东亚银行（023）、先导智能（470）、滴普科技（1384）、耀才证券（1428）等42只股份，调出美的置业（3990）、融创服务（1516）、北京首都机场股份（694）等25只股份。

通告显示，今次调入港股通的股份包括了澜起科技（6809）、先导智能（470）两只半新股 、及即将在港上市的兆威机电 （2692）。

两交易所解释指，因澜起科技、先导智能 分别于本月6日、本月8日在香港市场价格稳定期结束，且相应A股上市均已满10个交易日，所以其将被调入港股通标的范围。另外，兆威机电在港交所上市H股且不适用价格稳定期机制，且相应A股上市满10个交易日，因此其亦将被调入港股通标的范围。 
 

