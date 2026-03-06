寿司郎陷寄生虫卵风波 日本母企股价重挫14% 恐影响中国市场扩张计划

日本连锁寿司店「寿司郎」在内地爆出食物安全风波。有北京消费者近日投诉在寿司郎用餐时，发现疑寄生虫卵的白色异物，当地市场监管部门已对事件立案调查。寿司郎母公司、在日本上市的Food & Life Companies（日股编号：3563）股价今早一度下跌13.6%，午后跌幅收窄，收市跌5.3%，收报9260日圆。

吞拿鱼寿司疑有寄生虫卵

该名消费者日前在网上发帖，称3月1日在北京门头沟区一间寿司郎分店用膳时，发现吞拿鱼寿司上布满怀疑是寄生虫卵的白色异物，状甚恶心。北京市门头沟区市场监督管理局周三（4日）发布通报，表示高度重视，已第一时间组织执法人员到现场进行检查，对店内剩余的金枪鱼进行证据保存，并开展立案调查。市场监管部门将坚决维护消费者合法权益，依法严肃查处违法违规行为。

相关文章：北京寿司郎｜食客排了3小时队 称吞拿鱼吃出寄生虫卵

据报寿司郎仍在审视事件，《南方都市报》引述寿司郎代表指，该公司仍在确认涉事物品是否为寄生虫卵。

今次事件发生之际，正值寿司郎加快在中国内地的扩张步伐，彭博引述摩根士丹利 MUFG 证券分析师Katsumi Arai表示，潜在的收入影响难以评估，这种情况可能只是小问题，也可能长期影响其在中国的业务。

母企上月同店销售升12%

虽然近期中日关系紧张，但寿司郎仍吸引不少内地食客光顾，据报不少内地分店需要等待数小时才能入座。

Food & Life Companies日前公布2月月度营运数据，同店销售按年升12.4%，为两个月以来再次录得双位数增长；客户人数按年升5.3%，客户单价按年升6.8%。

而Food & Life Companies在截至去年9月上一财年，利润达360亿日圆，按年升54%。该公司预测今个财年利润将再增长12%，至405亿日圆，收入则增长13%，达到4,850亿日圆。

