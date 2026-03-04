港股3日累跌1381点 守住两万五关 油金股也要跌 分析：资金正重新流向美元｜港股开市

中东地区冲突持续，推高石油价格，市场避险情绪升温，资金流出风险资产，亚洲股市再遭恐慌抛售，韩国股市继续领跌亚洲股市。外围欠佳下，港股周三向下寻底，低开低走。恒指在重磅金融股和科技股跌跌不休的拖累下，再跌518点收市，收报25249点，25000关失而复得，但已连跌三日，累跌1381点或5.18%。大市成交轻微回落至3643亿元，连续三日超3500亿元成交水平。北水则转流出亿4.66亿元，终止连续3日流入趋势。

地缘政治风险引发油价飙升忧虑

光大证券国际证券策略师伍礼贤在接受访问时表示，中东地缘政治风险不仅冲击亚太区市场，也引发了对油价飙升的忧虑，警告避险情绪已见升温，资金正重新流向美元，对人民币汇率构成压力。他坦言，在整个亚太区股市下跌的环境下，港股难以幸免，其中持有大型科技股如阿里巴巴（9988）、腾讯（700）的投资者，也在此轮跌市中遭受较大损失。同时，由于香港经济与内地经济紧密相连，内地经济若受影响，亦会间接传导至香港。

恒指低开299点后，反复向下，最多跌810点，见24958点，失守25000关，尾市跌幅喘定，全日收报25249点，跌518点，重返25000关收市。国指收报8483点，跌124点；科指收报4829点，跌47点。

金融股领跌 友邦全日跌逾4%

市场不确定性升温，金融股领跌，友邦保险（1299）挫4.1%，收报81 元；汇丰控股（005）走弱3.7%，收报130.8 元；中国人寿（2628）下滑3.9%，收报28.88 元；中信股份（267）跌3.9%，收报11.6 元。

京东失守红底 小米逆市向上

重磅科技股亦多数走弱。美团（3690）跌0.3%，收报75.4 元；阿里巴巴（9988）跌3.6%，收报129.9 元；京东（9618）下滑2.4%，收报98元，失守红底；腾讯（700）跌0.9%，收报506 元；惟小米（1810）逆市升1.3%，收报32元。

特朗普称护送油轮 航运股回落

美国总统特朗普表示，美国海军将尽快开始护送油轮通过霍尔木兹海峡，航运股回落，中远海控（1919）泻4.2%，收报15.6 元；东方海外国际（316）挫3%，收报153 元；中远海能（1138）大跌10.4%，收报18.73 元。至于太平洋航运(2343)还去年盈利大跌56%，股价急挫10.4%，收报3.19 元。

油金股反高潮 百勤油服大跌33%

油价及金价继续冲高，惟油股及金股已见调整。石油股股中，三桶油沽压沉重，中海油（883）下滑1.9%收报27.08 元；中石油（857）挫3%，收报10.12 元；中石化（386）跌2.4%，收报5.31 元。油服股中，百勤油服（2178）大跌33.2%，收报0.167 元；中港石油（632）泻47.2%，收报0.47 元；山东墨龙（568）跌12.9%，收报10.27 元。

黄金相关股方面，紫金（2899）跌3%，收报41.94 元；同系紫金黄金国际（2259）下滑2.8%，收报217.8 元；赤峰黄金（6693）挫3.4%， 收报40.64 元。

个股方面，创科实业（669）去年销售额及盈利创出新高 ，兼增派息，但股价仍随大市跌1.4%，收报121.8 元；兆易创新（3986）拟出资4亿元认购上海石溪兆易智芯创业投资合伙企业。股价逆市扬6.1%，收报367.2元；市传新世界（017）与黑石注资谈判遇阻，新世界股价向下1.1%，收报9.46元。

伍礼贤：留意公用股及电讯股

对于跌市之下可以吸纳那些股票，伍礼贤认为，现在市况未稳，短期还是比较波动，对于大部份稳健投资者来说，应该控制仓位，不要太进取，可以部署一些防守性为主的股份，例如一些本地公用股如中电（002）或港灯（2638），本地电讯股则可选择香港电讯（6823）；另外，中资电讯商则可选中移动（941）、中国联通（762）及中国电信（728）。

1215：恒指今早低开298点后，持续反复下跌，最多曾跌805点，低见24963点，截至中午报25051点，跌716点或2.78%，险守两万五关口，半日成交2,076亿元。科指方面，中午报4780点，亦跌95点或1.96%。除了港股外，日股及韩股等环球股市也大跌，甚至出现金股债同步向下的罕有情况，市场有意见认为，目前市场反应是面对高度不确性的经典表现。

汇控、友邦及阿里半日领跌大市

重磅蓝筹股中，金融股及科网股向下，汇控（005）及友邦（1299）半日分别跌3.7%及5.5%，连同阿里（9988）跌逾4%，3只股份已拖低恒指249点。此外，美国白宫据报正讨论是否允许腾讯（700）保留对主要游戏公司的持股，该股半日跌1.6%至502.5元，正考验500元大关。

国寿半日跌7%成表现最差蓝筹

若单计股价变幅，国寿（2628）半日跌6.7%，为跌幅最大蓝筹，同业平保（2318）亦跌4.6%；药股亦见沽压，药明生物（2269）半日跌半成，信达生物亦跌4.4%。

消息面上，摩通指内险股春节后落后大市，因主要保险公司尚未公布正面盈利预告，但该行不认同这是本季盈利风险，又指市场共识2026财年纯利预测已显示按年跌9%，因此现阶段市场共识进一步下调风险有限。开源证券则指，2026年开年前后内险股抢跑上涨带来高基数外，AI冲击担忧也对行业带来负面压制，但认为回调带来布局机会。

中海油半日跌4% 中港石油泻近四成

板块表现方面，虽然中东紧张局势持续，油价及金价仍维持相对高位，但油股及金股已出现疲态，中海油（883）跌3.9%，中石油（857）及中石化（386）跌逾4%，中港石油（632）大跌38%；油服股中，百勤油服（2178）跌25%，中石化油服（1033）跌近12%，山东墨龙（568）则跌近5%。

黄金相关股方面，紫金（2899）半日跌4.4%；同系紫金黄金国际（2259）跌4.5%；山东黄金（1787）及招金（1818）分别跌4.2%及跌3.5%，赤峰黄金（6693）则跌2.8%。

个股消息中， 市传新世界发展（017）与黑石集团的谈判遇到阻碍，主因郑氏家族不愿放弃控制权。该股半日收报9.13元，跌逾4%。

0930：随着伊朗控制霍尔木兹海峡刺激油价飙升，令市场忧虑通胀重燃，美股周二表现全线向下；不过，美国总统特朗普其后宣布为霍尔木兹海峡的船只做保险担保，又称美国海军在必要时将尽快开始护送油轮通过霍尔木兹海峡，纾缓了石油运输中断忧虑。

美股三大指数尾市跌幅收窄，其中道指收市仅跌403点或0.83%，报48501点；标指跌64点或0.94%，报6816点；纳指跌232点或1.02%，报22516点。至于反映中概股走动的金龙指数，周二跌3.34%至6958点。

美汇持续向上 日韩股市挨沽

此外，美汇指数持续向上，最新报99.2水平，再升约0.14%；金价昨日回吐逾4%后，今早有所反弹，升约1.3%至5,156美元水平；油价持续高企，其中布兰特期油升1.2%至82.35美元，WTI期油则升1%至75.28美元。

另一方面，亚太区股市今早开市继续受压，韩股暂跌近5%至5503点，日股暂跌2.8%至54698点。港股今早开市则报25469点，跌298点或1.16%。

马云率核心管理层齐聚云谷学校

科网股普遍弱势，阿里巴巴（9988）创办人马云据报率领阿里及蚂蚁核心管理层齐聚杭州云谷学校，该股开市报131.2，跌2.7%；腾讯（700）跌0.9%；美团（3690）跌1.3%；京东（9618）跌1.1%；百度（9888）亦跌2.3%。

小米新一代SU7实车大规模进店

小米（1810）旗下小米汽车则宣布，新一代SU7实车今日（4日）起陆续大规模进店，该股开市报31.46元，跌0.4%。

油服股热炒 山东墨龙开市升15%

近期热炒的石油相关股个别发展，中海油（883）跌0.6%；中石油（857）跌0.1%；中港石油（632）则升4.5%；山东墨龙（568）及百勤油服（2178）分别升15%及12%。黄金相关股方面，紫金（2899）开市跌逾3%；赤峰黄金（6693）跌逾5%；招金（1818）亦跌3.6%。

中生制药与赛诺菲安万特签协议

中生制药（1177）公布附属公司正大天晴已与赛诺菲安万特一间全资附属公司（Sanofi）就集团的JAK/ROCK抑制剂罗伐昔替尼在全球的开发、生产及商业化订立独家授权协议。该股开市报5.67元，跌0.7％。

北水动向方面，昨日净买入港股60.81亿元，腾讯（700）、盈富基金（2800）及南方恒生科技（3033）分别获净买入25.59亿元、23.43亿元及14.13亿元；而阿里巴巴（9988）、中远海能（1138）及长飞光纤（6869）分别遭净卖出12.09亿元、3.84亿元及2.93亿元。