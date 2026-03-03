兆威机电及埃斯顿国配已足额 广合科技开始IPO预路演

综合外电报道，美伊开战，惟亚洲IPO（首次公开招股）项目持续推进。A股广合科技开始香港上市预路演，可能集资4.5亿美元（约35.1亿港元）；次日招股的兆威机电（2692）和埃斯顿（2715）的国际配售认购已足额，两股均已在内地挂牌。

未见投资者撤回IPO定单

《IFR》引述多个银行家指，投资者已预期会发生战争，故其昨日早上的反应较为冷静，并忙于对冲其仓位，而非恐慌性抛售，另未见投资者撤回IPO定单，反而有一些新的定单。如果战争持续较预期长，或战况加剧，预计交易将会无可避免地受到影响。

不过，有发行人可能暂缓原定本周进行的后续发行或股票相关交易，因为现时市场情绪转变快，有风险，亦难以进行定价。

另一篇文章引述知情人士指，内地股市整体抵御表现良好，广合科技的股价亦相当有韧性，目前投资者对其IPO交易的兴趣强烈。另一个消息人士表示，此为后续发行，如果市况恶化，广合科技只需要提供更大的折让，以吸引投资者。广合科技为印刷电路板（PCB）制造商，昨日A股收报117.81元人民币，跌1.6%，年初至今累升44.3%。