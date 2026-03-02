Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MINIMAX上市后首份业绩 全年经调整亏损2.5亿美元 迎大规模智能供给爆发

股市
更新时间：18:31 2026-03-02 HKT
发布时间：18:31 2026-03-02 HKT

MINIMAX（100）上市后公布首份成绩表，去年度经调整净亏损2.5亿美元，按年轻微扩大2.7%；收入7903.8万美元，按年多近1.6倍，当中内地以外的地区占73%。截至去年底，该公司累计服务超过200个国家及地区的逾2.36亿名用户，以及来自超过100个国家及地区的21.4万企业客户以及开发者。MINIMAX绩前收报752.5元，跌1.4%，市值2360.1亿元。

该公司去年度毛利率为25.4%，按年大增13.2个百分点，主要因为模型及系统效率提升，以及基础设施配置的优化。其去年研发开支逾2.5亿美元，按年增加33.8%，主要因为持续开发及完善基础模型及多模态能力，模型迭代及升级增加，令与训练活动相关的云服务开支增加。

未来向AI时代的平台型公司迈进

该公司认为接下来一年的模型智能水平会进一步提升。编程领域将迎来L4至L5级别的智能，从「工具」走向「同事级」协作；办公领域将复刻去年编程领域的进步速度；多模态创作也将走向「直出可交付」的中长内容，甚至出现流式、实时输出的新形态。这三件事叠加，意味著将迎来更大规模的智能供给爆发，以及应用层前所未有的创新窗口期。

展望未来，在公司战略层面，MINIMAX会从大模型公司向AI时代的平台型公司迈进， 持续定义和推动新的智能范式，不断提升技术和产品的创新能力，以及可扩展的基建和Token吞吐能力，同时深化商业化布局，并深耕全球市场机会，为全球用户和合作伙伴提供更强大的智能。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
11小时前
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
00:41
伊朗局势｜美军三架F-15战机坠落科威特 出事原因美伊说法不一
即时国际
25分钟前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱美军三架F-15战机坠落科威特 伊朗认责但美方称友军「误击」︱不断更新
即时国际
46分钟前
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
8小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
7小时前
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
影视圈
9小时前
伊朗对阿联酋发动袭击。 美联社
伊朗导弹反击｜革命卫队称美军已逾560人死伤 中情局6高官亡
即时国际
4小时前
中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生
中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生
影视圈
5小时前
伊朗局势︱陈浩民夫妇滞留阿联酋遇爆炸 蒋丽莎：咱们祖国有底气，不犯人 救命电话打唔通
伊朗局势︱陈浩民夫妇滞留阿联酋遇爆炸 蒋丽莎：咱们祖国有底气，不犯人 救命电话打唔通
影视圈
3小时前
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
时事热话
6小时前