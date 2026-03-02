MINIMAX上市后首份业绩 全年经调整亏损2.5亿美元 迎大规模智能供给爆发

MINIMAX（100）上市后公布首份成绩表，去年度经调整净亏损2.5亿美元，按年轻微扩大2.7%；收入7903.8万美元，按年多近1.6倍，当中内地以外的地区占73%。截至去年底，该公司累计服务超过200个国家及地区的逾2.36亿名用户，以及来自超过100个国家及地区的21.4万企业客户以及开发者。MINIMAX绩前收报752.5元，跌1.4%，市值2360.1亿元。

该公司去年度毛利率为25.4%，按年大增13.2个百分点，主要因为模型及系统效率提升，以及基础设施配置的优化。其去年研发开支逾2.5亿美元，按年增加33.8%，主要因为持续开发及完善基础模型及多模态能力，模型迭代及升级增加，令与训练活动相关的云服务开支增加。

未来向AI时代的平台型公司迈进

该公司认为接下来一年的模型智能水平会进一步提升。编程领域将迎来L4至L5级别的智能，从「工具」走向「同事级」协作；办公领域将复刻去年编程领域的进步速度；多模态创作也将走向「直出可交付」的中长内容，甚至出现流式、实时输出的新形态。这三件事叠加，意味著将迎来更大规模的智能供给爆发，以及应用层前所未有的创新窗口期。

展望未来，在公司战略层面，MINIMAX会从大模型公司向AI时代的平台型公司迈进， 持续定义和推动新的智能范式，不断提升技术和产品的创新能力，以及可扩展的基建和Token吞吐能力，同时深化商业化布局，并深耕全球市场机会，为全球用户和合作伙伴提供更强大的智能。