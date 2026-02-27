港科技股2月挫一成 创两年以来最差 「大空头」Burry叹：腾讯5年零回报

港股科技股在马年开局不佳，恒生科技指数本月累跌约一成，创自2024年1月以来最大单月跌幅。不仅内地资金大手减持，就连曾看好中国科技巨头崛起的电影《沽注一掷》主角原型Michael Burry，亦在社交平台X发文感叹，腾讯（0700）过去5年股价原地踏步，与美股科技巨头形成强烈对比。

北水两日沽逾110亿 百度单月挫两成

据彭博报道，受业绩疲弱及缺乏北水支持拖累，恒生科技指数目前深陷熊市，较去年10月高位累挫近23%。市场对中国互联网巨头的热情冷却，主要因为估值偏高、竞争加剧，而不断蚕食企业利润。同时，越来越多投资者转投晶片制造商及AI初创企业，这股换马潮令大型科网股受压。

数据显示，内地投资者今日（27日）通过港股通净卖出74亿港元，连同前一日的40亿港元，两日合共走资逾114亿港元，创下自去年8月以来最大规模流出。个股方面，百度（9888）成重灾区，因核心广告及AI业务疲弱，本月股价已累泻逾19%。市场正屏息以待京东（9618）及哔哩哔哩（9626）下周公布业绩，以寻找更多行业前景的线索。

胤源世创家族办公室第一副总裁Ravi Wong表示，市场正从不惜代价的增长模式，转向追求盈利能力和现金流，从而惩罚那些亏损或毛利率偏低的公司。他指出，由于 AI 投资拖累和成本压力，加上竞争加剧令边际增长更为困难，恒生科技指数正面临盈利方面的忧虑。

Burry：港股巨头崛起 指数却低于07年

面对港股科网股的颓势，著名对冲基金经理Michael Burry在X发文，直指港股存在结构性问题。他指出，过去10年，Netflix、博通（AVGO）及腾讯的收入均增长4.5至5倍，但回报却相差甚远。他称，博通和Netflix一直领跑，但腾讯过去5年的回报率几乎刚好是0%。

他更表示，这就是问题所在。所有香港的大型科技股自2007年以来变得庞大，但恒指今天约在27,000点水平，仍比2007年低15%。

中国发展的动力源于人性

另外，Burry贴出其2005年撰写的投资者信件，当年他已预言中国将涌现具全球竞争力的企业。他在信中忆述与前国民党主席连战之子连胜文的对话，连胜文称，中国发展的动力在于人性，「当你给贫穷的人机会，他们会拼命工作。」

Burry当年的信件亦表示，这是一股推动中国发展的真正力量，即使宽松的信贷环境可能导致产能过剩及严厉修正，但资本主义的洗礼让大量中国企业家及工人经历磨练，其中不乏具备街头智慧的高管人才正在脱颖而出，最终将诞生具全球竞争力的中国企业。