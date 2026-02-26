Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英伟达季绩胜预期惟AI情绪偏悲观 美股三大指数走势分歧

股市
更新时间：22:41 2026-02-26 HKT
发布时间：22:41 2026-02-26 HKT

英伟达第四季度盈利与营收均超出市场预期，惟市场对人工智能板块情绪偏悲观，美股三大指数走势不一。道琼斯工业平均指数收报49695点，上升213点；标普500指数报6942点，下跌3点；纳斯达克指数报23102点，下跌49点。英伟达股价开盘下跌近2%。

摩根大通全球财富管理美国股票策略师Abigail Yoder表示：「从目前来看，软件行业未来一到两年的盈利预期修正是正面的。」她补充称：「问题并不在于未来一到两年软件盈利会发生什么，而是关于其终端价值，以及市场如何为这种长期价值进行估值。我认为市场目前仍在为此反复权衡。」

联储局理事米兰表示，联储局今年应降息1个百分点，分四次每次减息25个基点，而且宜早不宜迟。

其他科技股方面，谷歌宣布重新「收编」母公司Alphabet旗下机器人软件子公司Intrinsic，进一步加码实体人工智能领域，该股开盘跌1%。

