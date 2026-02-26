Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

银娱全年经调整EBITDA升19% 末期息增六成 聚焦高端中场业务

银河娱乐（027）公布2025年全年业绩，净收益按年升13%至492亿元；经调整EBITDA升19%至145亿元。2025年年度博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约14.82亿元，净赢率正常化后，2025年年度经调整EBITDA为130亿元，按年上升5%；集团股东应占溢利为107亿元，按年上升22%。末期息拟派发0.8元每股，按年增60%。

银娱第四季经调整EBITDA增33% 净收益升22%

第四季度，集团净收益为138亿元，按年上升22%，按季上升14%；第四季度集团经调整EBITDA为43亿元，按年上升33%，按季上升29%；第四季度集团博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约7.31亿元。净赢率正常化后，第四季度经调整EBITDA为36亿元，按年上升9%，按季上升7%。

吕耀东：中央惠澳政策带动 全年访澳旅客创新高

银娱主席吕耀东表示，中央放宽内地赴澳旅游政策，包括珠海居民「一周一行」及横琴居民「一多行」，带动整体访澳旅客按年升15%至4010万人次，创历史新高；内地客增18%至2900万人次，国际客亦升14%至280万人次。集团持续与澳门旅游局合作，并透过首尔、东京、曼谷及新加坡办事处推广澳门。另外，集团聚焦高端及超高端中场业务，嘉佩乐酒店2025年5月试业，2026年2月正式开幕，以奢华套房巩固高端市场优势。

他又提到，集团2025年举办约350场娱乐、体育及大型活动，包括张学友和陈奕迅举行的演唱会、国际乒联赛事及全运会赛事等，带动客流并提升非博彩收益。2026年将继续引入大型演唱会，加强与UFC合作，并与大麦娱乐及澳门通续约三年优化票务。
 
至于华都娱乐场，他表示已于2025年10月停运，员工获妥善安排。集团响应政府政策，加大非博彩业务投入，2026年将推进第四期项目，丰富旅游产品，对澳门及集团前景保持乐观。

