长建牵头财团售英国配电商 企业价值逾1700亿 李泽钜：续寻找投资机会

长江基建（1038）牵头财团今日（26日）公布一项重大资产出售计划，同意向法国能源公司Engie S.A.出售英国最大配电商UK Power Networks（UKPN）之全部权益。据市场分析，此项交易的企业总值（Enterprise Value）估算高达168.38亿英镑（约1768亿港元），为近年全球公用事业领域内规模最大的交易之一。此次的卖方财团成员包括长建、电能实业（006）及长实（1113），三家公司分别持有UKPN的40%、40%及20%股权。

市场消息：总现金回报料超过6倍

市场消息指，长江集团2010年收购UKPN时，该项目企业价值约57.75亿英镑（约606亿港元）；而是次出售时企业价值已增长至168.38亿英镑（约1,768亿港元），股权价值（Equity Value）则由当年的25.53亿英镑（约268亿港元），增至约110.78亿英镑（约1,163亿港元）。

此外，据估算，UKPN在过去十多年间为股东贡献了累计44亿英镑（约462亿港元）的现金分派。综合各项数据，市场普遍认为长江集团在此项目上获得的总现金回报超过6倍。

长建甄达安：重要里程碑

长建联席董事总经理甄达安回应交易时指出，这对公司及英国公用事业界均为一个重要里程碑。他提到，在收购初期，UKPN在多项关键绩效指标上表现未如理想；而经过多年管理，现时其营运表现已跻身行业领先水平，并在2025年第五次获颁发「年度公用事业大奖」。

长江集团主席李泽钜则表示，「凭借往绩和资本实力，长江集团将继续寻求投资及发展机会，放眼于现有及新开发市场，物色受规管行业以及拥有长期稳定合同的项目」。

董事会：估值吸引 为股东创造价值

根据三家公司的联合公告，董事会认为进行是次出售的原因，主要是认为交易的估值具吸引力，能为股东创造实质价值。公告指出，这是集团「实现其于UKPN投资价值的良机」。出售所得款项净额，将提高集团的财务灵活性，可用于寻求新投资或收购，以及作为一般营运资金，符合公司及股东的整体利益。

交易需获英国相关监管批准

根据公告，是次交易的股权作价为110.78亿英镑（约1,163亿港元）。交易完成后，预计将为长和系相关公司带来显著的会计收益，其中长建约145亿港元（计及应占电能部分）；长和（001）约145亿港元（应占长建收益）；电能约107亿港元；以及长实约84亿港元。

不过，UK Power Networks是英国受规管的配电网络营运商，其电网资产受英国能源监管机构Ofgem根据RIIO框架进行监管，交易最终落实仍有待多项「先决条件」达成。公告中列明，除了须在股东特别大会上获得长建、电能、长实及长和股东投票通过外，亦必须取得英国《2021年国家安全和投资法》的相关监管批准，交易「最后完成日期」则为今年6月30日。

