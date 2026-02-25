Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SanDisk一年升17倍后遭狙击 香橼批定价逻辑错误 供应紧张仅「海市蜃楼」

更新时间：10:01 2026-02-25 HKT
发布时间：10:01 2026-02-25 HKT

知名沽空机构香橼研究（Citron Research）宣布做空SanDisk（SNDK），指其定价逻辑存在根本性错误，目前供应紧张只是「海市蜃楼」，并将受累于周期压力，以及与三星竞争升温。受消息影响，该股周二收市跌逾4%至638.52美元，惟今年股价仍累升169%；若以去年2月至今计，一年累升逾17倍。

称面临三星极大威胁

香橼指出，SanDisk面临最大威胁不是未来的新对手，而是在历史上多次打赢记忆体价格战的三星，包括在2008年、2012年与2018年的产业周期中，皆曾以市占优先于利润，压缩同业空间。

该机构认为，三星在NAND市场的长期主导地位不容忽视，形容为「800磅大猩猩」，拥有长达30年优先抢占市场份额、牺牲利润的竞争策略，毋须等待Anthropic进军NAND市场，现有竞争形势已足以构成压力。

该机构又关注，三星近期表态不会销售毛利率低于50%的产品，且正将高阶晶片推向与SanDisk重叠的SSD市场，认为三星「不只是产能上的大猩猩，正用更新、更廉价的技术直接狙击SanDisk的优质客户」。

西部数据沽货是警号

此外，香橼指出了一个关键信号，为西部数据（Western Digital）近期以较市价低约25%水平出售相当比例的SanDisk持股，称宥关举动并非偶然，而是对周期即将见顶的提前判断。

对于目前市场感受到的供应紧张，香橼更警告可能只是暂时现象，随着潜在产能规模已达2018年高峰的两倍，一旦投入市场，供需格局可能「一次业绩电话会议」就彻底逆转。

Nvidia有护城河 SanDisk仅卖商品

香橼又批评，市场正以类似Nvidia的逻辑为SanDisk定价，但认为两者本质不同，「Nvidia有护城河，但SanDisk卖的是大宗商品」。因此，该机构认为做空SanDisk，是提前布局可能出现的产业与股价回落风险，若等到记忆体周期回归常态时，SanDisk股价可能已明显回落。

