证监会出招 力保港股金漆招牌｜林小珍

新年首次于本栏跟读者见面，先祝各位于马年投资得心应手，财息兼收。

虽然港股于马年首个交易日未能红盘高收，但于开市仪式上，港交所（388）主席唐家成亦送上好消息，表示正处理近500宗上市申请。不过，新上市项目质素参差，就已经引起证监会关注，最近向保荐人出招整顿。虽然或会拖慢新股市场，但实属保著香港国际金融中心「金漆招牌」的必然之举。

新股波动大 反映机制出问题

唐家成表示，今年以来港股已有24只新股上市，集资额逾870亿元，又透露目前申请上市公司数目达488间。然而，近年半新股市场剧烈波动，股价短时间内急升或急跌数成，甚至几倍的都屡见不鲜。当然，半新股受供求关系影响较大，容易导致价格波动，但如果上市不久股价就以倍数上落，某程度反应市场的价格发现机制失灵，值得投资者及监管机构关注。

价格发现机制失效，成因可以有多方面，但市场的资讯流通和透明度是关键之一。虽然唐家成主动提到，在新股上市提升的同时，会在审批工作上严格把关，但港交所业绩很大程度依赖新股上市，在市场推广和监管的角色上，先天已经有利益冲突。幸好，证监会能够在监管上雷厉风行，做好「守门员」的角色。

证监会出实招 提升保荐工作

证监会于上月底向保荐人发出的通函，媒体关注的焦点是，证监会指出去年新上市申请激增出现的问题，包括部分上市文件的拟备工作存在严重缺失，保荐人或有失当行为，证监会去年更暂停审理16宗申请。但笔者跟一些从事上市保荐工作的朋友讨论，发现证监会今次并非只是「出口术」，通函中有两项新要求，对滥于充数的保荐人，有实质的整顿效果。

招数一︰限制每名人员负责申请数目

证监会的关注点之一，是保荐人团队的质素和能力。通函要求保荐人提交团队主要成员名单，以及参与活跃上市委聘项目的数目，同时明确指出，如果任何主要人员同时监督或参与6宗或以上项目，会被视为缺乏充足或适当资源来履行保荐人职责。据业界朋友解说，这即是限制每个主要人员，最多只可以参与5个项目，但有部分投资银行为节省成本，每个主要人员在十多个项目上挂名参与，实际工作则交由资历较浅的同事负责。证监会今次的要求，变相令投行不能够不理会人力资源，不断接新项目。

此外，证监会亦要求保荐人提交团队内，在首次从事保荐工作的前三年内或后六个月内，尚未通过相关资格考试的人员清单，严打委任不具资格主要人员的情况。有在行内有一定资历朋友说，在通函发出后，一个星期内接到数家猎头公司来电介绍工作机会，相信是有投行急于补充具资历的人员，确保已经受委托的项目可以继续进行。

招数二︰防范科技新股文件冗长

通函的另一个重点是关于上市文件的质素，撰写上市文件是一项极专业的工作，上市文件不是越厚越好，如何利用扼要的文字及数据，让潜在投资者充份了解公司的营运情况及业务前景，是一个资本市场成熟程度的试金石。然而，证监会似乎留意到有新股的上市文件不合理地冗长，这不论对监管机构审阅，还是投资者作出投资决定都不利。

今次证监会明确提出，上市文件的主体内容合共不应该超过300页，杜绝保荐团队不作归纳和筛选，一味将所有资料巨细靡遗写入文件。这项要求对于越来越多从事高新科技，例如生物科技及人工智能的新股，让投资者能够在合理时间内，了解到公司投资价值有重要作用。

保荐人的另一项主要工作，是当监管机构对提交的文件提出意见及疑问时作出回应。证监会今次亦表明，若果保荐人的答复存在严重缺漏或未能令人信纳，亦可能暂停审理申请。

为中概股回流做好风险管理

美国政府向证券交易委员会（SEC）施压，要求将更多中概股除牌，除了政治因素，也不能完全排除企业管治质素问题。如果香港要迎接这些企业回流，必须进一步强化上市审批的工作，而保荐人在当中担当重要角色。证监会的通函正是及时的举措，为中概股回流做好风险管理，确保香港资本市场只是接收高质素的企业上市。

林小珍

