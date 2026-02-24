花旗称澳门赌业马年开局劲 高端中场人均投注近3万创新高 「巨鲸」豪客达7位

花旗发表报告指，该行于农历新年期间观察澳门多间赌场后发现，澳门博彩业在马年迎来强劲开局。高端中场持续强劲，平均每名玩家投注达创纪录的29,625元，较去年新年期间增长13%，并观察到投注额达50万元以上的「巨鲸」豪客多达7位，较2025年农历新年的4位为多。百家乐平均最低投注额达2,347元，较2025年农历新年期间增长5%，显示基础中场亦呈现复苏迹象。

濠赌股中首选银娱

花旗表示，各综合度假村新开的零售店舖再次印证，富裕的内地游客仍愿意消费。该行综合数据指出，仍看好澳门，并对2026年2月澳门博彩总收入按年增长1%至200亿澳门元的预测充满信心；这意味着1月至2月合并数据将实现12%的稳健按年增长。其对濠赌股首选排序依次为银河娱乐（027）、永利澳门（1128）、金沙中国（1928）、美高梅中国（2282）、新濠博亚娱乐（MLCO）、澳博控股（880）。

豪客方面，该行指本月共观察到53名豪客，较2025年农历新年期间的49人有所增加；总投注额达1,130万元，人均投注21.3万元，较去年同期的1,020万元及20.9万元均有增长。该行又注意到，澳博在上葡京新增低注码百家乐投注区，共设24张赌枱，当中3张赌枱最低投注额为300元，成为路氹综合度假区内唯一提供300元低注码的娱乐场。