Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

花旗称澳门赌业马年开局劲 高端中场人均投注近3万创新高 「巨鲸」豪客达7位

股市
更新时间：10:17 2026-02-24 HKT
发布时间：10:17 2026-02-24 HKT

花旗发表报告指，该行于农历新年期间观察澳门多间赌场后发现，澳门博彩业在马年迎来强劲开局。高端中场持续强劲，平均每名玩家投注达创纪录的29,625元，较去年新年期间增长13%，并观察到投注额达50万元以上的「巨鲸」豪客多达7位，较2025年农历新年的4位为多。百家乐平均最低投注额达2,347元，较2025年农历新年期间增长5%，显示基础中场亦呈现复苏迹象。

濠赌股中首选银娱

花旗表示，各综合度假村新开的零售店舖再次印证，富裕的内地游客仍愿意消费。该行综合数据指出，仍看好澳门，并对2026年2月澳门博彩总收入按年增长1%至200亿澳门元的预测充满信心；这意味着1月至2月合并数据将实现12%的稳健按年增长。其对濠赌股首选排序依次为银河娱乐（027）、永利澳门（1128）、金沙中国（1928）、美高梅中国（2282）、新濠博亚娱乐（MLCO）、澳博控股（880）。

豪客方面，该行指本月共观察到53名豪客，较2025年农历新年期间的49人有所增加；总投注额达1,130万元，人均投注21.3万元，较去年同期的1,020万元及20.9万元均有增长。该行又注意到，澳博在上葡京新增低注码百家乐投注区，共设24张赌枱，当中3张赌枱最低投注额为300元，成为路氹综合度假区内唯一提供300元低注码的娱乐场。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
16小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
20小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
5小时前
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
19小时前
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
18小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
16小时前
医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍昨日（23日）被捕。
消息指医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍被落案起诉 明日提堂
突发
2小时前
路透社资料图片
马来西亚7.1级强震 专家指属深层隐没型地震 或8级地震先兆
即时国际
3小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
16小时前