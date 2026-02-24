机械人制造商埃斯顿通过港交所上市聆讯 拟扩充全球产能

A股来港上市潮持续，昨日在深交所上市的内地工业机械人制造商埃斯顿已「成功闯关」，通过港交所上市聆讯，华泰国际为其独家保荐人。埃斯顿于2015年在深交所上市，以其假期前收市价24.38元（人民币，下同）计，市值约212亿元。

去年首9个月亏转盈

根据其资料披露，埃斯顿去年首9个月扭亏为盈，录得纯利2537.2万元，2024年同期则蚀6711.9万元；去年首9个月收入按年增加12.8%，至38亿元。该公司2024年收入为40.09亿元，按该收入水平计，埃斯顿在全球市场及中国市场的所有制造商中均排名第六。

另外，该公司还指出，上市所筹款项计划用于扩充公司全球生产能力；用于在全球工业机械人产业链上下游有选择地寻求战略联盟、投资及收购机会；及将投资于研发项目，以推动下一代工业机械人技术的发展等。