证券及期货专业总会支持简化手数 倡未来优先评估「一手一股」

港交所去年底就优化证券市场每手买卖单位框架进行咨询，香港证券及期货专业总会昨日表示，原则上支持简化手数，但认为将现行逾40种手数简化为8种仍然过多，倡长远应以「单一手数（含一手一股）」为目标，并建议优先评估「一手一股」方案，把握无纸化证券制度落地时机，进行「一次性制度切换」，配套措施应包括碎股处理、系统改造、投资者教育与过渡期安排等。

「单一手数」与国际市场发展一致

港交所于去年12月发布咨询文件，建议将每手股数简化为8种，并将每手投资额指引下限由2,000元降至1,000元，另设5万元上限。该会指出，「单一手数」此建议与国际主要市场发展方向一致，如美股虽有传统100股的整批交易单位，但电子化交易已支援单股与碎股；日本亦于2018年起全面统一为100股交易单位。

为确保改革稳妥推行，该会建议分阶段实施路线图。由咨询总结至无纸化上线前，先公布「单一手数」长远方向与影响评估框架；在无纸化上线期间，新上市发行人须采单一手数，现有发行人则须符合修订后的投资额指引，同时启动碎股优化机制；待无纸化系统稳定后6至12个月，现有发行人在指定窗口内统一过渡至单一手数，交易所提供一次性手数转换工具；最后阶段则按季监测流动性、交易成本、参与度及系统稳定性等量化指标，必要时微调相关机制。