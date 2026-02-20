逾10间国际公司排队上市 港交所陈翊庭：国际企业来港IPO趋势料延续

港交所（388）今早举行马年开市仪式，行政总裁陈翊庭表示，现时正在港交所排队上市的企业中，不仅有大量内地优质企业，还有不少国际公司，目前有超过10家国际公司正在排队，而去年已有来自泰国、印尼、哈萨克斯坦的企业上市，还有一家总部在中东、业务在非洲的公司，同时许多来港上市的内地企业其实非常国际化，2025年有些公司超一半收入来自全球，相信国际企业来港上市趋势将会延续，接下来继续优化上市规则，便利全球企业利用香港平台集资。

对今年开局感满意

陈翊庭续指，对今年开局感到满意，虽然才过几周，但已经完成二十多宗IPO。以美元计算集资额已超100亿元，而2025年全年IPO集资额约380亿美元，相当于去年全年集资额的逾25%。增发方面同样强劲，今年初至今已达去年全年增发集资额的三分之一以上，希望保持这一势头。

陈翊庭表示，许多来港上市的内地企业非常国际化。 刘骏轩 摄

港交所主席唐家成补充指，对今年市场持审慎乐观态度，关键是要有市场流通量，有流通量就会有IPO需求。他还说，虽然正排队上市很多是内地内地，但现在内地的企业在高科技领域，于全球范围内都处于领先地位，甚至能与美国并驾齐驱，因此中国的科企目前深受市场欢迎。

固定收益等领域机遇大

唐家成又说，认为固定收益等领域存在巨大发展机遇，加上互联互通不断扩大，海外投资者因地缘政治和市场不确定性，对债券和货币产品兴趣浓厚、需求旺盛，港交所正积极推动市场发展，例如近期与金管局签署协议，收购迅清结算旗下公司20%的股权，以平手合作推进固定收益市场建设。

坚守市场质量最重要

被问及港交所会否考虑放宽上市规则以增强竞争力，唐家成表示，2018年，港交所已进行上市改革，如今市场已变化，确实需要研究和分析是否与市场进展保持同步，但最重要的是坚守市场质量，香港作为国际金融中心，投资者信赖的是上市公司的质量，强调任何改革都不能影响质量。陈翊庭亦指，会坚持一原则就是回应市场需求，与业界保持沟通，细节将在准备妥当后尽快公布。

