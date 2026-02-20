Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逾10间国际公司排队上市 港交所陈翊庭：国际企业来港IPO趋势料延续

股市
更新时间：12:05 2026-02-20 HKT
发布时间：12:05 2026-02-20 HKT

港交所（388）今早举行马年开市仪式，行政总裁陈翊庭表示，现时正在港交所排队上市的企业中，不仅有大量内地优质企业，还有不少国际公司，目前有超过10家国际公司正在排队，而去年已有来自泰国、印尼、哈萨克斯坦的企业上市，还有一家总部在中东、业务在非洲的公司，同时许多来港上市的内地企业其实非常国际化，2025年有些公司超一半收入来自全球，相信国际企业来港上市趋势将会延续，接下来继续优化上市规则，便利全球企业利用香港平台集资。

对今年开局感满意

陈翊庭续指，对今年开局感到满意，虽然才过几周，但已经完成二十多宗IPO。以美元计算集资额已超100亿元，而2025年全年IPO集资额约380亿美元，相当于去年全年集资额的逾25%。增发方面同样强劲，今年初至今已达去年全年增发集资额的三分之一以上，希望保持这一势头。

陈翊庭表示，许多来港上市的内地企业非常国际化。 刘骏轩 摄
陈翊庭表示，许多来港上市的内地企业非常国际化。 刘骏轩 摄

港交所主席唐家成补充指，对今年市场持审慎乐观态度，关键是要有市场流通量，有流通量就会有IPO需求。他还说，虽然正排队上市很多是内地内地，但现在内地的企业在高科技领域，于全球范围内都处于领先地位，甚至能与美国并驾齐驱，因此中国的科企目前深受市场欢迎。

固定收益等领域机遇大

唐家成又说，认为固定收益等领域存在巨大发展机遇，加上互联互通不断扩大，海外投资者因地缘政治和市场不确定性，对债券和货币产品兴趣浓厚、需求旺盛，港交所正积极推动市场发展，例如近期与金管局签署协议，收购迅清结算旗下公司20%的股权，以平手合作推进固定收益市场建设。

坚守市场质量最重要

被问及港交所会否考虑放宽上市规则以增强竞争力，唐家成表示，2018年，港交所已进行上市改革，如今市场已变化，确实需要研究和分析是否与市场进展保持同步，但最重要的是坚守市场质量，香港作为国际金融中心，投资者信赖的是上市公司的质量，强调任何改革都不能影响质量。陈翊庭亦指，会坚持一原则就是回应市场需求，与业界保持沟通，细节将在准备妥当后尽快公布。

相关文章：陈茂波对马年市况乐观 外围波动难免 喻香港如骏马跨越险阻

 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
22小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
19小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
16小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
19小时前
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
4小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
21小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
14小时前
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消费券吹淡风
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风
政情
5小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
21小时前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
15小时前