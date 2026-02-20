陈茂波对马年市况乐观 外围波动难免 喻香港如骏马跨越险阻

港股马年开市，财政司司长陈茂波出席了开市仪式时表示，对今年丙午马年的市况持乐观态度，回顾过去四个马年，其中三个都是升市且获得双位百分比升幅。去年港股承接龙年气势，恒指累计上升接近6500点，升幅达32%，是连续两年上升，点数与幅度均为历来最好表现，IPO和后续投融资额表现亮丽，市场流动性显著提升，资金来源高度国际化。他续指，尽管今年外围环境复杂多变，波动难免，但只要本港坚持自由开放的投资环境和稳定的金融政策，让国际投资者视香港为安全港，继而增加在港配置，同时做好市场基建和风险管理，香港市场必能如骏马般跨越险阻。

检视同股不同权框架引更多创科企

展望未来，陈茂波说，人工智能、生命科技和量子计算正重塑经济体竞争力，亦会深刻影响股市发展和估值，未来会检视同股不同权框架，吸引更多创科企业来港上市，及进一步丰富产品种类，提升交易机制，强化作为香港领先筹融资平台的竞争力，同时互联互通机制持续深化和扩容，为市场引入更大流动性。他续指，香港作为国际金融中心，联系各地发行人、投资者和项目，扮演超级联系人和超级增值人角色，在国家支持和各方努力下，相信更多内地企业将通过香港融资出海，布局全球产业链。

财政司司长陈茂波、港交所主席唐家成等出席马年首个交易日开市仪式。刘骏轩摄

唐家成：今年完成24宗IPO开好头

港交所主席唐家成表示，以2026年来看，本港市场已经开了个「好头」，完成了24宗IPO，集资超过870亿元，目前还有488家企业在排队等待上市，希望香港的股票气氛能够延续整个马年。

「同事未试过咁忙 但忙得开心」

唐家成续指，「同事话从未试过咁忙，但系现时大家忙得开心」，这代表市场活跃，货源轮转顺畅。唐强调，在新股数量提升的同时，港交所在审核过程中绝无松懈，确保香港保持备受认可的高质素市场。除了新股市场外，证券市场也创出佳绩，去年成交破纪录达到日均近2500亿，今年1月大市成交再接再厉，成交已经近2800亿元。

他又说，市场流动性措施成效明显，未来还配合新推出的不同产品，且将全力推进各项工作，包括公布提升上市制度、对T+1进行市场咨询，以及计划在年中落实的买卖价差第二阶段，今年会继续投放更多资源到社区，让更多香港人感受到港交所的支持和关爱。另外继续投放更多资源在社区，港交所很快将通过慈善基金举办照顾者关怀计划启动礼，开设一系列支持照顾者项目，为社区带来正面影响。

相关文章：逾10间国际公司排队上市 港交所陈翊庭：国际企业来港IPO趋势料延续

港交所行政总裁陈翊庭亦指出，过去几年，全球对亚洲市场的关注度和讨论度，自己参与国际会议时，一次比一次受欢迎，这反应一个清晰信号，国际投资者正在期望投资多元话，「好多人都想了解点样投资香港、内地同埋亚洲嘅市场。」。她续说，目前在港的上市企业已覆盖新能源、人工智能、电动车和生物科技等热门行业，包含产业链上中下游企业。股票产品选择丰富，未来还将推出更多创新型衍生产品，及正积极拓展固定收益、货币和大宗商品业务，致力于构建涵盖产品、交易、结算及数据服务的完整生态圈，以满足投资者对不同资产类别的配置需求。

相关文章：张德熙料金价未来两季挑战6000美元 港金所伙阿里开发交易平台