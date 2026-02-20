Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长假期利好游戏股 网易或符双重主要上市标准 大行看好心动公司

更新时间：10:00 2026-02-20 HKT
发布时间：10:00 2026-02-20 HKT

农历新年长假期，上网打机是理想消闲活动选择，利好游戏股。据内地数据，去年国内游戏市场实际销售收入达3507.89亿元人民币，创历史新高，反映游戏股前景壮阔。网易（9999）去年第4季虽然盈利倒退，但股价下跌已反映情况，可伺机捞底。心动公司（2400）去年中期盈利增长强劲，可以留意。

网易去年中期及第三季盈利表现理想，但第四季表现转差，截至2025年12月底止第四季，集团纯利62.42亿元，按年跌28.8%，逊市场预期；每股净利润1.96元，派第四季度股息每股0.232美元。累计全年纯利337.6亿元，升13.7%；每股净利润10.59元。第四季净收入275.47亿元，按年升3%。当中游戏及相关增值服务净收入为220亿元，按年增加3.4%；有道净收入为16亿元，按年增加16.8%；网易云音乐净收入为20亿元，按年增加4.7%；创新及其他业务净收入为20亿元，按年减少10.4%。

网易可望获纳入沪深港通

幸好集团游戏业务表现不俗，早前美国玩具生产商美泰斥资1.59亿美元，向网易收购其持有双方合资公司的50%股份。该合资企业于2018年成立，至今已推出四款基于美泰知识产权的游戏，包括Uno和Skip-Bo纸牌游戏。该等游戏累计下载量达5.5亿次，每月活跃用户达2000万人。

此外，网易有望符合港交所双重主要上市标准，因其在香港上市股份的成交金额已占其全球成交金额的57%，高于港交所双重主要上市交易要求的55%门槛。若网易能顺利获得双重主要上市地位，将可获纳入沪深港通，开通北水吸纳。

网易2025年度财务数据维持理想，股东权益回报率21%，总资产回报率达15%。集团负债低，总资产对股东权益比率约4%。网易新春假期前收报187.3港元，升0.8%。

至于心动公司，旗下有多款游戏如《Etheria: Restart》和《火炬之光》等表现出色，集团中期盈利增长强劲，大赚7.55亿元，按年升268%；每股盈利1.57元，不派息。期内营业额30.82亿元，按年升38.8%；毛利升50.5%至22.53亿元，毛利率按年升至73.1%。上半年游戏业务收入增39.4%至20.71亿元；TapTap平台业务收入增37.6%至10.1亿元。

花旗看好心动公司游戏表现

集团早前斥资3718万美元向Golden Arc收购游戏及《火炬之光》知识产权的所有权利，集团认为凭借对《火炬之光》知识产权的完整所有权，将能独立开发续作、衍生作品及跨平台产品。

另外集团在上月公布，与独立经纪商订立自动股份回购计划，至2026年6月4日止，回购最多4亿港元股份。这举动对股价有帮助。

花旗看好心动公司游戏表现胜市场预期，更认为集团透过增强股东回报及积极开发产品，可进一步巩固市场信心，给予目标价82元，评级「中性」。心动公司新春假期前收报80.85港元，升3.5%。

摩根大通下调网易今年每股盈利预测3%，目标价由295港元下调至280港元，重申网易为中国数字娱乐行业首选，评级「增持」。

