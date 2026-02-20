马年利是股｜AI概念大爆发 专家心水逐只数 潜在回报可达40% MINIMAX有望成「金牛股」

新春大年初四是港股马年首个交易日，港股正式「去蛇迎马」，市场对港股马年走势普遍乐观，尤其是在美国减息周期和人工智能（AI）概念炒作下，预期最乐观情况恒指有机会见30000点。《星岛日报》邀请4位股坛名家作马年走势分析及派发利是股，综合而言，名家利是股的整体部署策略上可谓「攻守兼备」，在消费、AI、大模型、金融、电池等热门板块均有涉及。

过往马年恒指平均回报13%

回顾去年蛇年，虽然年内在美国总统特朗普的关税政策影响下波幅曲折，但恒指依然终于摆脱有纪录以来「蛇年必跌」的效应，以最后收市26705点计，整个蛇年恒指累升32%。至于马年走势，自恒生指数1969年11月推出以来，合计经历4个马年，录得3升1跌，上升概率高达75%，其中于1978至1979年间的马年录得最高升幅，约32.11%，只有在2002至2003年间的马年录得14.53%跌幅。按照恒指公司报告排序，在4次马年期间恒指录得13%平均回报，在12生肖年当中排行第8名，属中下位置的稳健派。

黄敏硕：宁德时代中长期看600元

王道资本及家族资产管理执行董事黄敏硕指出，新任联储局主席将于马年履新，美国减息周期将得以确认，随美汇持续走弱，资金可望流入亚洲及中港市场，整体而言相较于蛇年，马年的市场环境更加正面，加上日本、韩国和台湾等亚洲股市早已屡创新高，资金有望轮到至中港股市，预计马年股市稳定向上机率较高，恒指马年或有条件可望回升至31000点水平。马年或可留意美汇走势和债息变化，因对资金流向影响较大。黄敏硕两大利是股为宁德时代（3750）及建滔积层板（1888）。

聂振邦：联想AI电脑值看好

高歌证券金融首席分析师聂振邦认为，港股于马年开局暂缺乏蛇年启动时即中国人工智能初创公司DeepSeek带来的AI热潮的惊喜利好，资金避险情绪升温，焦点转向国际地缘政治、贵金属及有色金属价格波动，预料马年港股升幅或难及蛇年，但年内仍有机会上试29000至29500点，26800至26900点则为短期支持，若市场持续走弱，26200至26300点货暂将成为港股强支持区间。于马年地缘政治仍是核心变量，包括美国对中、欧等经济体施压，内地对大型科企监管亦是焦点，同时内地利好政策落地效果，也将影响港股市场情绪。他送出的两大利是股，分别是联想集团（992）及华润电力（836）。

梁杰文：晶泰控股双重AI概念

宏高证券投资经理梁杰文指出，美国已经踏入减息周期，加上环球人工智能发展迅速，创造出大量投资机会；加上近期亚太区股市如日本、韩股等均创出历史高位，将有助港股市场气氛，相信港股马年能够保持升势，料恒指马年中有上望29000点可能性，但马年要留意美国联储局减息步伐和AI发展，以及对其他行业的影响两大因素。梁杰文的利是股，包括港交所（388）和晶泰控股（2228）。

陆秉钧：MINIMAX不估顶 目标破千元

独立分析师陆秉钧表示，港股马年走势暂时未能太乐观，留意恒指于今年第2季或可能回试低位。自去年第4季开始至今，港股火车头大型科网股走势持续疲弱，反观一众传统本地经济股份如银行、地产股等却一枝独秀，创下多年新高甚至历史新高，旧经济股与新经济股的两极化表现，导致恒指陷于缺乏单边走势情况，预料资金在年中将重现轮换，届时科技股有机会跑赢本地传统经济股，恒指马年目标预测在25000至26000点之间。陆秉钧交出两大利是股，包括网易（9999）与MINIMAX（100）。