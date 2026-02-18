宇树人形机器人搭载禾赛激光雷达 春晚效应推升股价

今年央视马年春晚演变成人形机械人竞技场，包括宇树科技（Unitree）等4家人形机械人初创企业齐齐登上春晚舞台。值得留意的是，宇树两款人形机器人全部搭载了禾赛JT128激光雷达，几十部宇树G1机器人与一部H2机器人一同在台上秀出「赛博真功夫」。受消息影响，禾赛（HSAI）在美上市股价周二曾升近一成，高见28.21美元，收市报26.77美元，升近4%。

禾赛JT激光雷达交付逾20万颗

据内媒报道，舞台上一排排机器人动作行云流水，跳马、后空翻，动作连贯、招招精准，机器人甚至和小朋友们展开「人机对决」，对练棍术及耍双节棍。

宇树G1机器人

该几十部人形机器人实时协同、超低同步延迟，背后是宇树科技自研AI融合定位算法与禾赛JT激光雷达的联手。作为当前搭载具身智能机器人最畅销的迷你型360°激光雷达，禾赛JT系列激光雷达累计交付量已突破20万颗，应用于多款具身智能机器人产品。

