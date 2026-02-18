股神巴菲特再现「神准」操作 亚马逊急跌前大减仓 再沽苹果美银 买入一只媒体股

「股神」巴菲特去年底已卸任巴郡CEO一职，但其上季「最后部署」继续备受市场关注。根据美国证监会（SEC）13F文件显示，巴郡上季继续调整科技巨头持仓，大幅沽出770万股亚马逊（AMZN），令其持仓大减77%，并且出售约5,080万股美国银行（BAC）及1,030万股苹果（AAPL），为巴郡连续第3季减持苹果。不过，巴郡季内首次建仓一只传统媒体股，购入近510万股纽约时报（NYT）。

巴菲特执掌下最后持仓报告

今次公布的13F文件为巴菲特执掌巴郡60年来最后一份持仓报告，其继任人Greg Abel已于今年1月1日正式接任集团CEO；同时，巴郡将于2月28日公布全年业绩，届时Greg Abel将发布首封「致股东信」。

根据文件显示，纽约时报是巴郡上季唯一新买入个股，当季建仓超过506万股，市值约3.52亿美元。受消息影响，纽约时报股价盘后一度升逾一成，其后升幅收窄，收报75.8美元，升约2.4%。

增持雪佛龙及安达保险

除了买入纽约时报外，巴郡上季亦增持了雪佛龙（CVX）和瑞士安达保险（CB）。季内，巴郡增持安达保险近292万股，持股数目按季增9.3%，在巴郡投资组合中占比从去年第三季的3.31%升至第四季3.9%。若以持仓占比升幅看，安达保险是第四季增持最多个股。

雪佛龙方面，上季买入逾809万股，持股数目按季增6.6%，持股按季增加0.15个百分点至7.24%。以持仓市值增幅看，雪佛龙则是第四季增持最多个股。此外，巴郡上季也增持了36.8万股达美乐披萨（DPZ），持股数目按季增12.3%。

亚马逊今年创20年最大跌幅

另一方面，以持仓占比变动计算，亚马逊是巴郡上季减持幅度最大个股。文件显示，亚马逊在巴郡投资组合中占比从去年第三季的0.82%降至第四季的0.19%，持股数量则减少至约230万股，按季大减77.2%。更值得留意的是，亚马逊今年以来股价累跌逾12%，为20年来最大同期跌幅，并一度创出连跌9个交易日的跌浪。

苹果仍是巴郡最大重仓股

巴郡季内亦抛售苹果逾1,029万股，持股按季减4.3%，在巴郡投资组合中占比从去年第三季的22.69%降至第四季的22.6%。以按季减少的市值看，苹果是巴郡第四季减持最多个股，但减持股份已不及前一季，去年第三季巴郡减持苹果约4,179万股。同时，截至去年底，苹果仍是巴郡最大重仓股。

另一重仓股美国银行亦遭巴郡持续减持。巴郡上季沽出近5,080万股美银，持股数目按季减少8.9%，持股占比亦降至6.89%。截至去年底，美银仍是巴郡第三大重仓股，但持股已从2024年中的10.3亿股降至5.17亿股，即过去年半以来已减持约50%。

卡夫亨氏第四季持股不变

至于巴郡对卡夫亨氏（KHC）的持股于第四季保持不变，继续是其十大持仓股之一；该股早前表示暂停去年9月宣布的分拆计划，而巴菲特曾称对分拆决定感到失望，巴郡亦一度表示有意减持。此外，巴郡亦对美国运通（AXP）、可口可乐（KO）及Google母公司Alphabet（GOOGL）的持股不变。

巴郡去年第四季十大重仓股包括：

1. 苹果（AAPL）

2. 美国运通（AXP）

3. 美国银行（BAC）

4. 可口可乐（KO）

5. 雪佛龙（CVX）

6. 穆迪（MCO）

7. 西方石油（OXY）

8. 安达保险（CB）

9. 卡夫亨氏（KHC）

10. Google母公司Alphabet（GOOGL）

