Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

索罗斯逆市加码微软及Nvidia等科企 新买入黄金股 清仓4只股份

股市
更新时间：09:16 2026-02-15 HKT
发布时间：09:16 2026-02-15 HKT

最新13F申报文件显示，「金融大鳄」索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management）去年第4季大举投资大型科技股，在市场波动下仍逆势加码微软、英伟达与苹果，同时不忘增持防御资产，新建仓黄金股。

同步增持6.6万股苹果

据悉，索罗斯基金上季分别买进约16.1万股的微软普通股，以及约11.8万股的英伟达，另外也同步增持约6.6万股的苹果，显示即使市场对AI投资报酬率心存疑虑，索罗斯仍倾向把资金集中在具有高护城河的核心资产。

索罗斯也看好软件股，加码了软体开发商Atlassian约21.6万股、云端软体商Salesforce约5.5万股，以及叫车平台Uber约11.9万股，展现对数码化转型与软件服务（SaaS）长期价值认可。

大幅减持Snowflake

索罗斯上季也减持部分持股，对展现对高估值与高波动资产的警惕，包括大幅减持数据巨头Snowflake约16.8万股、Circle Internet Group约15.1万股等。值得注意的是，索罗斯基金上季完全清仓了金融机构KeyCorp、房托CareTrust REIT、加密货币挖矿股Cipher Mining及私募巨头KKR & Co.。

分析师指出，清仓虚拟货币挖矿股与传统银行，显示该公司正在远离受利率波动影响较大的敏感产业。

建仓DigitalBridge等股份

此外，索罗斯基金上季开辟避险战线，新买进黄金开采商New Gold的资产。索罗斯另外也同步建仓基础建设投资公司DigitalBridge、资产管理公司Blue Owl Capital、癌症检测公司Exact Sciences及能源公司Xcel Energy。

分析师指出，索罗斯第4季策略很明确：透过微软与英伟达锁定AI核心价值，避开如Snowflake等波动较大的云端数据股，并借由黄金与公用事业股，规避地缘政治与整体经济的不确定性。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
18小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员勿「主动」索取利益
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
10小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
14小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
14小时前
宝福山骨灰被盗丨翁静晶证已寻回刘家良骨灰：好激动 稍后将安排撒灰
突发
11小时前
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
影视圈
12小时前
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 笑称世事无绝对或开迷你骚
07:23
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 预告突击入戏院谢票或开迷你骚
影视圈
14小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
20小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
2026-02-13 15:00 HKT
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
17小时前