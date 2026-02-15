索罗斯逆市加码微软及Nvidia等科企 新买入黄金股 清仓4只股份

最新13F申报文件显示，「金融大鳄」索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management）去年第4季大举投资大型科技股，在市场波动下仍逆势加码微软、英伟达与苹果，同时不忘增持防御资产，新建仓黄金股。

同步增持6.6万股苹果

据悉，索罗斯基金上季分别买进约16.1万股的微软普通股，以及约11.8万股的英伟达，另外也同步增持约6.6万股的苹果，显示即使市场对AI投资报酬率心存疑虑，索罗斯仍倾向把资金集中在具有高护城河的核心资产。

索罗斯也看好软件股，加码了软体开发商Atlassian约21.6万股、云端软体商Salesforce约5.5万股，以及叫车平台Uber约11.9万股，展现对数码化转型与软件服务（SaaS）长期价值认可。

大幅减持Snowflake

索罗斯上季也减持部分持股，对展现对高估值与高波动资产的警惕，包括大幅减持数据巨头Snowflake约16.8万股、Circle Internet Group约15.1万股等。值得注意的是，索罗斯基金上季完全清仓了金融机构KeyCorp、房托CareTrust REIT、加密货币挖矿股Cipher Mining及私募巨头KKR & Co.。

分析师指出，清仓虚拟货币挖矿股与传统银行，显示该公司正在远离受利率波动影响较大的敏感产业。

建仓DigitalBridge等股份

此外，索罗斯基金上季开辟避险战线，新买进黄金开采商New Gold的资产。索罗斯另外也同步建仓基础建设投资公司DigitalBridge、资产管理公司Blue Owl Capital、癌症检测公司Exact Sciences及能源公司Xcel Energy。

分析师指出，索罗斯第4季策略很明确：透过微软与英伟达锁定AI核心价值，避开如Snowflake等波动较大的云端数据股，并借由黄金与公用事业股，规避地缘政治与整体经济的不确定性。

