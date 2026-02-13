美突撤回协助中国军事企业名单 涉阿里百度等 分析师对美国政府意图感困惑

外电报道，特朗普政府阿里巴巴（9988）、百度（9888）、比亚迪（1211）等多家中国企业，本港时间周五（13日）晚上被新增列入被指控为中国军方提供援助的企业名单「第1260H条清单」，不过该名单公布不久突然被撤回。有分析师对美国政府的意图感到困惑，表示如果名单重新发布，这将是在美国总统特朗普预计4月访华、与国家主席习近平会面前的一次力量展示。

阿里巴巴美股（BABA）一度急挫3.7%，收市跌幅收窄至1.89%；百度美股（BIDU）曾跌5%，收市跌0.99%。两股美股股价低别较其港股低水2.1%及1.4%。

美国国防部表示，该文件公开查阅后收到一封要求撤回的机构来信，没有进一步交代撤回的详情。彭博引述国防部回应指，目前没有任何可宣布。

阿里巴巴：对歪曲形象行为采法律行动

阿里巴巴较早时回应指，将其列入第1260H条清单的提议毫无依据，阿里巴巴并非中国军工企业，也未参与任何军民融合战略。该集团指，对于任何试图歪曲其形象的行为，将采取一切可行的法律行动。百度发言人在声明中表示，坚决拒绝被纳入名单，「百度是军事公司的说法完全没有根据，也没有证据证明相反」，并表示该公司是公开上市的，产品和服务均为民用设计。

药明康德、比亚迪、速腾聚创同被列入

路透及彭博引述消息人士报道，被列入军事清单企业还包括药明康德（2359）、速腾聚创（2498）、路由器制造商TP-Link等，但半导体制造商长江存储获剔除。

分析：若不再发布 反映特朗普立场软化

彭博经济学高级地缘经济分析师Adam Farrar表示，如果通知不再重新发布，这可能是特朗普政府在总统访华前避免惊扰北京的更广泛努力的举动。「这也可能增加人们的看法，即美国在与中国的科技竞争中进一步软化立场，此前美国允许H200晶片交付并削减了拟议的出口管制变更。」

假如企业被纳入美国国防部「1260H清单」，事实上不等于立即被实施制裁，但根据一项新的美国法例，美国国防部在未来数年将被禁止与名单上的公司签订合约或进行采购。此外，此举也向美国国防部及其他美国政府机构的供应商发出明确讯息，表明美国军方对这些公司的立场，这促使部分已被列入名单的公司，曾就此对美国政府提出诉讼。

名单已包含多家中国科技巨头

1260H清单上最初在2021年公布，目前已有逾130家中国实体，包括多家知名中国企业，例如中国科技巨头腾讯控股（700），以及全球主要的电动车电池制造商宁德时代（3750）。

腾讯在被列入名单时曾澄清，其业务不会受到影响，并将启动程序以修正其被错误纳入的情况；宁德时代则发声明表示，公司没有从事任何与军事相关活动。

自去年12月，多名美国国会议员曾致函美国国防部长，敦促五角大楼将多家中国科技公司加入名单，当中包括人工智能公司DeepSeek、智能手机制造商小米（1810），以及电子显示器生产商京东方科技。