韩国投资者再扫货中国股票 即睇十大买入名单 AI龙头MINIMAX居首

韩国投资者再度扫货中国股票，当中包括大举买入AI大模型龙头MINIMAX（100）。 值得留意的是，MINIMAX于今年1月才上市，至今年累升逾250%；暂报587元，单日升逾14%。

包括澜起科技及药明合联

据内媒引述韩国预托结算院（KSD）旗下SEIbro数据指出，截至2月10日，在港交所市场上，韩国股民年内买入金额排名前十的分别为MINIMAX、华夏沪深300 ETF（3188）、澜起科技（6809）、安硕恒生科技ETF（3067）、南方东英每日杠杆三星电子（7747）、英诺赛科（2577）、Premia中国科创50ETF（3151）、药明合联（2268）、歌礼制药（1672）及Global X中国半导体ETF（3191）。

其中，韩国股民买入Minimax金额约2,067万美元、买入华夏沪深300ETF金额约1,918万美元、买入澜起科技约1,864万美元、买入安硕恒生科技ETF金额约736万美元、买入南方东英每日杠杆三星电子的金额约732万美元、买入英诺赛科金额约416万美元、买入Premia中国科创50ETF的金额约337.95万美元、买入药明合联约312万美元、买入歌礼制药约244万美元，以及买入Global X中国半导体ETF金额约207万美元。

投资「口味」与2025年有变

报道指出，韩国股民的投资「口味」与2025年相比有显著变化，从偏好成熟科技股和港股龙头，转向重仓新兴科技公司。根据2025年全年数据显示，韩国股民净买入金额排名前十的港股分别为小米（1810）、Global X中国半导体ETF、优必选（9880）、阿里巴巴（9988）、老铺黄金（6181）及中芯国际（981）等。

报道又提到，中国在前沿科技领域的快速发展引发了韩国投资者的高度关注，而「韩国人开始大量买进中国股票」的话题早于去年3月已登上微博热搜。事实上，花旗近日一份报告中明确表示，在亚股中看好中国市场，主因企业每股盈测修订趋势较佳、估值合理，且受惠于AI等结构性主题。



