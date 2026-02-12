Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普大赞就业数据超预期 恒指低开55点 美团跌逾2% 智谱加价升近9%｜港股开市

更新时间：09:27 2026-02-12 HKT
发布时间：09:27 2026-02-12 HKT

美国就业市场好转，公布1月非农新增职位由12月4.8万个急增至13万个，并远高于预期的6.5万个，若撇除政府部门减少逾4万个职位，私营部门新增职位更多达17.2万，同时失业率意外回落至4.3%。

特朗普：理应享最低利率

美国总统特朗普其后在社交平台发文称，「就业数据大好，远超预期！美国应在借贷成本（债券）上支付少得多的利息！我们再次成为世界头号强国，理应享有迄今为止最低利率，这将带来每年至少1万亿美元的利息支出节省——预算不仅能平衡，还能大幅盈余。美国黄金时代已至」。

美股三大指数周三表现反复向下，其中道指收市跌66点或0.13%，报50121点；标指跌不足1点，报6941点；纳指跌36点或0.16%，报23066点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌0.65%至51点。焦点股中，存储概念股表现亮丽，Sandisk（SNDK）升逾一成，美光科技（MU）亦升近10%，西部数据（WDC）则升逾4%。

药明生物升近3% 蓝筹中最佳

港股方面，恒指今早低开55点，报27210点。蓝筹股中，药明生物（2269）升2.7%，紫金（2899）升2.5%，为表现较佳股份；百威亚太（1876） 绩后则跌逾2%。

科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.4%；腾讯（700）跌2%；美团（3690）跌2.5%；小米（1810）无起跌；百度（9888）更跌2%；惟京东（9618）微升0.09%。

智谱调整套餐价格 整体涨幅逾30%

个股消息中，智谱（2513）发布GLM Coding Plan价格调整函，称市场需求持续强劲增长，用户规模与调用量快速提升，对套餐价格体系进行结构性调整，整体涨幅30%起，已订阅用户价格保持不变；同时，取消首购优惠，保留按季按年订阅优惠。该股开市报2513元，升近9%。

北水动向方面，昨日净买入港股48.16亿元，腾讯（700）、紫金黄金国际（2259）及美团（3690）分别获净买入7.36亿元、1.91亿元及1.63亿元；阿里巴巴（9988）、中芯（981）及国寿（2628）则分别遭净卖出5.21亿元、3.91亿元及2.46亿元。 

