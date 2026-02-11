网易上季经调整纯利少赚27%逊预期 《燕云十六声》推动游戏增长 ADR盘前跌5%

网易（9999）2025年第四季净收入275亿元（人民币．下同），按年升3%，略低于券商预测下限；非公认会计准则纯利71亿元，按年跌26.8%，逊于预期。季息每股0.232美元（ADS 1.16美元），按年减5%。网易美股（NTES）盘前跌5%。

游戏收入增3.8% 暑期高基数拖累按季表现

期内，游戏及相关增值服务净收入达220亿元，按年增长约3.8%，惟按季则录得约5.6%的跌幅。公司解释，按季下降主要由于上一季度暑期活动较多；按年增长则受惠于《梦幻西游》电脑版及新推出的《燕云十六声》等自研游戏带动。

其他业务方面，旗下教育平台「有道」净收入为16亿元，按年增长约23%。网易云音乐净收入为20亿元，按年增长约5%。包括严选、广告服务等在内的创新及其他业务录得净收入20亿元，按年减少约13%，但按季大幅增长约43%，主要来自严选及广告等收入的增加。

丁磊：AI系统化应用于游戏开发

首席执行官丁磊表示，人工智能（AI）已成为公司研发与营运的基础核心能力，并系统化地应用于游戏开发与玩法创新中。丁磊指，目前AI在提升生产效率方面已取得显著成效，并为玩家带来新的互动体验。他强调，未来网易各业务线将持续聚焦打造优质产品，通过构建人才生态体系、深化与全球伙伴合作，以及稳步推进AI应用能力建设，以增强游戏生命力，提供新颖的产品体验。