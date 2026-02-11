Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指高开63点 药明生物盈喜升3.5% 中芯跌2%｜港股开市

股市
更新时间：09:30 2026-02-11 HKT
发布时间：09:30 2026-02-11 HKT

美股周二个别发展，道指再破顶曾高见50512点，收市升52点或0.1%，报50188点，标指跌23点或0.33%，报6941点；纳指跌135点或0.59%，报23102点；反映中国概念股表现的金龙指数上扬0.87%，报7885点。

重磅科技股当中，Tesla升1.89%，英伟达跌0.79%，苹果跌0.34%，微软跌0.08%，Alphabet跌1.77%，亚马逊跌0.84%，Meta跌0.96%，博通跌1.02%。

据报Alphabet百年债认购反应理想，美元债部分获得了超过1000亿美元的认购。10亿英镑百年英镑债（14亿美元）获近10倍的超额认购。

Strategy股价跌近4%，公司创办人表示，即使比特币在未来四年内下跌90%，Strategy也不会被迫抛售比特币，而是选择通过再融资来应对债务压力。

科网股个别走 腾讯跌逾1%

港股方面，恒指高开63点，报27246点。科网股个别发展，腾讯（700）跌1.45%；阿里巴巴（9988）升0.49%；美团（3690）跌0.45%。

药明生物（2269）盈喜料去年纯利按年升46.3%至49.08亿元，股价高开3.54%。中芯国际（981）公布，去年第四季纯利1.73亿美元，按年升60.7%，股价低开2.3%。电讯盈科（008）跌近1%，去年综合EBITDA按年增长3%至132.9亿元。

北水动向方面，周四南下资金净买入港股8480万港元。美团(3690)、中海油(883)、中芯(981)分别获净买入5.46亿港元、4.2亿港元、3.76亿港元；腾讯(700)、泡泡玛特(9992)、招金矿业(1818)分别遭净卖出14.02亿港元、2.35亿港元、2.21亿港元。
 

