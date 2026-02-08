AI敲响「软件股末日论」 市值蒸发1万亿 Adobe失大众用户群 「SaaS前景被严重打击」

水能载舟，亦能覆舟。AI浪潮去年带领美股节节攀升，惟近期风向突变，AI的强大反而让市场忧虑众多公司面临被取代风险。Google及Anthropic近期相继发布AI大模型，Google推出「世界模型」AI工具，用户只需透过简单文字便可即时生成可互动的3D虚拟世界；Anthropic亦推出法律插件Claude Cowork及金融模型Claude Opus 4.6，市场忧虑这些AI工具将取代软件服务（SaaS）公司，导致软件股小股灾。华富建业投资策略联席总监阮子曦接受《星岛头条》访问时指出，AI短期内无法完全取代SaaS，但已令相关股份的「护城河」收窄，估值面临重估，惟投资者别心急捞底，宜待这类公司走出困局方可重新考虑。

Google早前推出Genie 3，市场恐慌AI工具会零门槛取代游戏引擎与内容创作，导致游戏软件股龙头Unity（U）、游戏平台Roblox（RBLX）、《GTA 6》制作公司Take-Two（TTWO）等挨沽。

另一边厢，Anthropic本周初新增法律领域插件Claude Cowork后，多只法律科技股惨遭血洗。Anthropic周四（5日）顺势推出金融模型Claude Opus 4.6，再令金融数据服务公司股价受压， FactSet周四下跌一成、汤森路透跌逾8.5%，两股周五仍未止跌。 据数据分析公司S3 Partners周三（4日）的数字，今年来美国软件股的市值已蒸发了1万亿美元。

料软件股短期难被AI取代

对于外界担忧软件股将被AI取代，阮子曦大派定心丸，认为短期内不会发生，正如英伟达行政总裁黄仁勋所言，AI旨在辅助解决问题而非完全替代。然而，他强调市场更关注的是企业业务模式的转变。

他以Adobe为例，指该股股价近年表现疲弱，主因是AI图像生成技术普及，令Adobe失去一批大众化消费群体。他表示，以往剪片可能要用Premiere，但现在坊间有很多AI工具代替，Adobe只能退守至专业级内容创作者的领域。他认为，虽然公司未被取代，但增长潜力受损，这正是市场对其他股份的担忧。

软件股前景看法被严重打击

至于Unity、Salesforce等软件股企业，阮子曦表示，目前业绩上尚未见到有受到什么影响，惟前景和看法却被严重打击。他解释，此类大部分高估值软件股尚未有盈利，且定价多以市销率（PS）及销售增长率为准，一旦市场对其产生怀疑，气氛转变足以引发抛售。

另外，有人认为SaaS没有护城河，阮子曦则指出，SaaS公司并非完全没有护城河，问题在于这条河「变窄了」，这代表公司可扩展的空间少了，市场给予的估值自然也会相应调低。投资策略上，他认为SaaS股需待其证明自身护城河未受侵蚀，能像Adobe以外的公司走出困局后，方可重新考虑。

回调成吸纳「美股七雄」机会

另一方面，有部分市场人士仍担心科企投入巨额资金到AI会形式AI泡沬，导致科技股股价一度受挫。据统计亚马逊、Alphabet、微软及Meta在内的美国四大科技公司，预计在2026年的资本开支总额将高达6,500亿美元（约5万亿港币），总计较一年前估计增长60%。阮子曦表示，如果投资者持有大型科技股，建议可继续持有。而当「美股七雄」随大市回调，亦是一个好机会去吸纳。

相关文章：

黄仁勋称AI资本开支扩张「合理并可持续」 英伟达股价大升近8%

道指首破5万点 特朗普归功关税政策 称任内将达10万点