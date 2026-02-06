比特币大跌累Strategy上季蚀近千亿 创办人重申「坚定持有」

受到美国财长贝森特暗示，政府不会救助加密货币的言论影响，比特币今日（6日）下挫逾两成，最低见60000美元，目前报65159美元。全球持有最多比特币的上市公司Strategy（MSTR）公布2025年第四季业绩，净亏损为124亿美元（折合约968亿港元），去年同期为6.7亿美元，主要源于其持有的数字资产录得174亿美元的未实现公允价值损失。截止截至2026年2月1日，公司持有的比特币总数已达713,502枚，总成本约542.6亿美元，平均每枚成本约76,052美元。单在今年1月份，公司便增持了41,002枚比特币。业绩公布后，股价曾下挫6.9%至100.01美元，其后逐渐收复失地，盘后收报105.95美元，微跌0.97%。

上年筹集共253亿美元资金 用于买入比特币

Strategy行政总裁Phong Le表示，2025年筹集253亿美元资金，以推进比特币库存策略，并完成了五次优先股IPO亦，令公司连续第二年成为美国最大的股权发行人。他强调，公司已建立由71万枚比特币和数码信贷组成的数字堡垒。另外，公司推出的旗舰数码信贷工具「STRC」规模已达34亿美元，目前的股息率设定为11.25%。

软件业务方面，第四季总收入为1.23亿美元，按年微升1.9%。其中，订阅服务收入按年大增62.1%至5,180万美元。

建立22.5亿美元现金储备 覆盖未来逾两年股息

值得注意的是，Strategy已建立约22.5亿美元的美元储备，为公司的股息业务提供超过2.5年的覆盖，进一步加强公司信用程度。

主席Michael Saylor重申，公司将继续透过STRC及MSTR股票的互补作用，为投资者创造比特币的杠杆效应及资产覆盖。此外，尽管他在社交媒体上发文表示「HODL」（坚定持有），但他也在业绩电话会上表示，出售比特币是一个选项。