信银国际料恒指今年可见29800点 金价前景仍乐观 首季4000至5200美元波动

中信银行（国际）个人及商务银行业务投资主管张浩恩预期，今年首季金价将于4000至5200美元每盎司区间波动。他称，金价早前突破5200美元每盎司，主要受市场炒作联储局新任人选或倾向减息影响，惟结果与预期不符。他认为，长线而言，亚洲零售、央行及机构配置需求持续提升，加上各国分散美元储备，黄金资产属性获重估，前景仍乐观。

联储局政策真空 料港股仍整固

对于港股，张浩恩认为恒指短期支持在25500点，全年区间则是21000至29800点，主要风险包括联储局政策与接任人选、美国债务风险、AI发展带来的行业颠覆，以及中美关系变数。联储局政策真空期间，他认为港股以整固为主。

他建议，首季投资宜分散配置，优先布局估值合理、盈利支撑强的金融股；医药板块防守性较高，可作避险选择；能源、原材料则适度分散，避免集中单一板块。

港股科技股估值吸引

张浩恩又提到，AI主题带动台、韩、日及港股科技股，估值相对美股更吸引，建议轻增持；同时高息股在波动市中抗跌力强，过去五年四年跑赢大市，今年可作平衡配置。

本港楼价料升4%

中信银行（国际）首席经济师丁孟表示，香港去年经济表现强劲，出口与金融业支撑增长，惟今年基数较高，增速料回落至2.6%。他提到，港元汇价受中美利差影响，若联储局减息，港汇水平或进一步下行，长期约八成时间处于负区间波动。本港楼市方面，受需求与租金收益率上升带动将回升，但高库存压制价格，全年升幅料在3%至4%。

人民币汇率平均6.8

人民币方面，他预期今年人民币兑美元平均约6.8。丁孟认为人民币有三大支撑，一是汇率指数落后，存在升值空间；二是经常账户表现向好，出口支撑货币；三是中国央行减息幅度或不及联储局，中美短端利差收窄，加上资金分散美元配置，利好人民币。