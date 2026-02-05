沃尔核材招股 入场费4058元 引入高瓴等多位基石投资者

热缩材料及通信电缆产品提供商沃尔核材（9981）由今日（5日）起至下周二（10日）招股，拟发行1.4亿股H股，一成香港公开发售，招股价最高20.09元，集资最多约28.1亿元，每手200股，入场费4,058.53元，将于2月13日正式挂牌，中信建投国际、招商证券国际为联席保荐人。

H股最高招股价较A股折让36%

值得留意的是，该股引入高瓴旗下HHLRA、上海景林及华泰资本投资（有关景林场外掉期）、Jump Trading、惠州惠联、江西铜业及国泰君安证券投资（香港）有限公司（有关江西铜业场外掉期）、深圳新世界、高时、雾凇、SCV Alpha、Yield Royal、国惠香港、璞信国泰君安证券投资（香港）有限公司（有关璞信场外掉期）、新宙邦香港、易亚投资管理、Factorial、前海辰星为基石投资者，投资总额合计1.243亿美元。

此外，该股已在内地上市，沃尔核材A股（002130）昨日（4日）收报27.75元人民币，折合约31.22港元），即H股最高招股价较A股折让36%。

主营电子通信及电力传输业务

招股书指出，沃尔核材主要业务包括电子通信业务，涉及通信电缆产品及电子材料的开发、制造及销售；电力传输业务，涉及新能源汽车电力传输产品及电缆附件的开发、制造及销售；以及其他业务，主要包括风力发电业务。招股书提到，热缩材料销售额占电子材料收入的绝大部分。

产品方面，主要开发、制造及销售电子材料产品及通信电缆产品产品，其被广泛用于IT基础设施，包括算力中心、新能源汽车、自动系统、机器人以及智能消费电子产品；以及为新能源汽车、电网及电站以及轨道交通提供安全可靠的电力传输的电力传输产品，例如充电枪及充电座、车载充电附件、核级热缩电缆附件、高压电缆附件、冷热缩电缆附件及可分离连接器。

全球热缩材料行业中排名第一

根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年全球收入计，集团在通信电缆制造商中排名第五，占全球市场份额的12.7%；在全球热缩材料行业中排名第一，占全球市场份额的20.6%；在全球新能源汽车电力传输产品行业中排名第九，占全球市场份额的1.9%；以及在全球电缆附件行业中排名第七，占全球市场份额的2.5%。

业绩方面，集团去年首9个月收入60.77亿元，按年升26%；期内溢利8.83亿元，按年升24.5%。

至于集资所得款项净额用途，45%将用于实现产品组合多元化及升级产品，以扩展业务范围并增加市场份额及渗透率；27%用于拓展全球业务版图、提升中国及马来西亚产能，以满足快速增长的海外市场不断增加的需求；18%用於潜在战略投资或收购；以及10%用于营运资金及一般企业用途。