港交所正处理逾400宗IPO申请 11家属国际企业 陈翊庭：不担心「堰塞」情况

港交所（388）举行传媒活动，港交所主席唐家成表示，他与几位管理层刚从瑞士达沃斯回来，发现外国投资者对香港市场非常有兴趣，为今年开了一个好头，更透露现时港交所处理的上市申请超过400只，当中有11家为国际企业，但他并无披露相关来港上市的国际企业详情。

唐家成强调保荐人做好尽职调查非常重要

对于近期有保荐人提交的上市申请质素欠佳，他强调，保荐人做好尽职调查非常重要，欢迎证监会就保荐人工作表现发通函，指出如果上市申请材料质素不理想，将无法将审批控制在40天内处理。

大量公司排队在港上市，港交所行政总裁陈翊庭表示，上市科已安排足够人手及资源，又指现时新股市场的供求平衡，不担心出现「堰塞」的情况。全球投资者正寻求多元化配置，本地新股市场获国际投资者青睐，只要有高质素的新股在港挂牌，海外资金便会流入。

今年的关键策略重点为固定收益业务

唐家成表示，海外投资者对定息市场非常有兴趣，港交所亦会进一步发展该市场。港交所今年的关键策略重点为固定收益业务，鉴于中国国债发行愈来愈多，故现时是香港建立固定收益生态圈的时机，吸引香港、内地及国际投资者。陈翊庭补充，在瑞士达沃斯出席世界经济论坛时，不少与会人士对本港固定收益市场发展感兴趣。当寻求投资多元化时，固定收益市场较股票市场大很多，交易所一定会与证监会、金管局，以及各种参与者合作，建立生态圈，又认为当有需求、有产品，一切将会到位。