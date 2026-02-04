Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中信里昂风水指数2026出炉 料港股先跌后升 提防有3个月急跌

股市
更新时间：20:15 2026-02-04 HKT
发布时间：20:15 2026-02-04 HKT

踏入丙午马年，中信里昂2026年风水指数出炉。该行指「火马年」向来变数难料，预料恒指将在2月开始的首月经历震荡，待至初夏方可恢复元气，缓步前行，「若期盼今年获得丰收，建议适当推迟播种时点，于春夏之间择机而动更为稳妥」，在7月及12月亦有机会下滑，但全年有望可以一马之遥的领先优势圆满收官。

下半年「进两步退一步」

中信里昂今年以「势如奔马」描述港股，喻意2026年如骏马奔腾般的磅礴气势，「若能大胆出击，定能驾驭来年汹涌的运势洪流，策马扬鞭，逐浪前行。」该行提及，港股在年初或会先回落，至今年4月后将会逐步回升，直至7月「自然气候中火气过盛，再加之人为刻意扰动，二者交织，恐令运势陡转急下」。

至于下半年，该行形容走势如一场马术盛装舞步表现，「进两步、退一步」，并预期港股在马年的高位会在今年11月至12月初出现，但12月「金气汇入冬水，寒流通贯天地，终将浇灭火马之焰」，将稍稍偏软后，其后有望于马年末段再冲刺至接近全年高位。

属木行业马年当旺

中信里昂再次以五行选股，料「大吉」当属木行业，农业、家具、草木及医药等，当为全年最旺。属金的金融、机械、军工等亦，除夏季外亦全年前景向好；至于属火行业亦预期表现亮眼，如能源生产与通信行业，珠宝、眼镜与照明亦将如火中奔马，需求旺盛，惟需警惕年末最后两个月波动。

另一方面，属土的房地产、建材、酒店及各类珠宝行业则难获运势加持，全年仅在秋季的某个月内出现强势；至于属水的航运、旅游、饮料、玩具等则为五行最弱，预料航运业在马年大部分时困于无风带般勉力维持，同时旅游业亦会受到拖累。

正东及东南方最利楼市

楼市方面，中信里昂指，若将香港分成个9个方位，东南及正东的运势展望属大吉，中央及正西属吉，东北﹑正北及西南属小吉。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
撞车碰瓷党｜警拘索赔夫妇 分别为司机护士涉逾22宗意外 两医生同落网
02:29
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
突发
2小时前
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
01:11
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
突发
4小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
8小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
11小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
8小时前
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
时事热话
8小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
11小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT