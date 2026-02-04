中信里昂风水指数2026出炉 料港股先跌后升 提防有3个月急跌

踏入丙午马年，中信里昂2026年风水指数出炉。该行指「火马年」向来变数难料，预料恒指将在2月开始的首月经历震荡，待至初夏方可恢复元气，缓步前行，「若期盼今年获得丰收，建议适当推迟播种时点，于春夏之间择机而动更为稳妥」，在7月及12月亦有机会下滑，但全年有望可以一马之遥的领先优势圆满收官。

下半年「进两步退一步」

中信里昂今年以「势如奔马」描述港股，喻意2026年如骏马奔腾般的磅礴气势，「若能大胆出击，定能驾驭来年汹涌的运势洪流，策马扬鞭，逐浪前行。」该行提及，港股在年初或会先回落，至今年4月后将会逐步回升，直至7月「自然气候中火气过盛，再加之人为刻意扰动，二者交织，恐令运势陡转急下」。

至于下半年，该行形容走势如一场马术盛装舞步表现，「进两步、退一步」，并预期港股在马年的高位会在今年11月至12月初出现，但12月「金气汇入冬水，寒流通贯天地，终将浇灭火马之焰」，将稍稍偏软后，其后有望于马年末段再冲刺至接近全年高位。

属木行业马年当旺

中信里昂再次以五行选股，料「大吉」当属木行业，农业、家具、草木及医药等，当为全年最旺。属金的金融、机械、军工等亦，除夏季外亦全年前景向好；至于属火行业亦预期表现亮眼，如能源生产与通信行业，珠宝、眼镜与照明亦将如火中奔马，需求旺盛，惟需警惕年末最后两个月波动。

另一方面，属土的房地产、建材、酒店及各类珠宝行业则难获运势加持，全年仅在秋季的某个月内出现强势；至于属水的航运、旅游、饮料、玩具等则为五行最弱，预料航运业在马年大部分时困于无风带般勉力维持，同时旅游业亦会受到拖累。

正东及东南方最利楼市

楼市方面，中信里昂指，若将香港分成个9个方位，东南及正东的运势展望属大吉，中央及正西属吉，东北﹑正北及西南属小吉。