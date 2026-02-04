腾讯跌逾3%未止泻 微信「封杀」元宝红包 官方称紧急整改

连日下跌的腾讯（700）未止泻，今早低开1.5%后，跌幅最新扩大至3.6%，报560元。近日有传言指腾讯元宝红包链结有病毒，使用元宝App会默认开启AI等，腾讯昨日（3日）澄清指不存在有关情况。微信今（4日）早发布公告称，经研判，对元宝的违规链结进行处置，限制其在微信内直接打开。相关处置措施即日生效。

元宝则透过官方微博表示，正在紧急优化调整分享机制，将尽快上线，确保用户抢红包体验。

限制违规链结在微信直接打开

微信表示，近期其发布了《针对第三方违规行为的打击公告》，对以春节为主题集中爆发的过度营销、诱导分享等违规行为进行打击。 在此背景下，微信收到用户针对元宝的反馈和投诉，其相关春节营销活动存在通过「做任务」「领红包」等方式诱导用户高频分享链接到微信群等场景，干扰平台生态秩序、影响用户体验、对用户造成骚扰。该公司表示，经研判，对元宝的违规链结进行处置，限制其在微信内直接打开。相关处置措施即日生效，并表示将持续关注各项春节营销活动的运行情况，结合用户反馈，依据平台规则，切实保障用户体验。

腾讯官方账号「鹅厂黑板报」昨日（3 日）发文，表示元宝App与微信是两个独立的应用，不存在直接导致微信闪退的技术关联。用户在元宝App内获得的任何现金红包或奖励，均受到严格的金融安全保障，不影响账户安全。

对于有传元宝红包的链接有病毒及木马，腾讯指「通常是不法分子利用春节红包活动的热度，制作虚假链接进行诈骗」，并提醒用户，务必通过元宝App官方页面或可信渠道参与红包活动，切勿点击不明来源的链接，谨防上当受骗。

称所有功能遵循用户授权

该公司又表示，元宝严格遵循相关法律法规，所有功能的开启和使用都遵循明确的用户授权原则，不存在「静默监控」、「默认开启AI」、「自动举报」的情况。用户拥有完全的知情权和选择权，可以根据自身需求主动决定是否使用相关功能。

腾讯元宝在周日（1日）上线了「春节10亿红包」活动，用户可在活动页面内直接抽取红包，或通过好友分享的红包链结、复制好友的红包口令并在元宝App内打开等方式领取。

