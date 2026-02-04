Anthropic法律AI工具重创软件股 金蝶挫14% 美图泻一成

AI初创公司Anthropic近期推出新AI工具，能执行多项文书工作，包括追踪合规事项和审阅法律文档。该AI工具除了引发美股一众软件、金融服务和资产管理股急泻，今早港股的软件股，例如金蝶国际（268）亦下挫14%。

Anthropic是开发法律行业工具的一批AI初创公司之一。虽然其他初创公司也推出同类AI工具，但Anthropic的产品不同在于，它构建自己的模型，可以为行业特定需求定制。据Anthropic指，其法律工具可自动化合同审查和法律简报等工作，其网站并称「所有输出都应由持牌律师审核。」

美国相关股周二蒸发2850亿美元

摩根士丹利分析师Toni Kaplan表示，Anthropic为其Cowork推出了面向法律领域的新功能，加剧了竞争。」iShares扩展技术软件行业ETF下跌4.6%，是连续第六天下跌。据彭博报道，软件、金融服务和资产管理行业的股票市值，周二总共蒸发了约2850亿美元。

商业发展公司（BDC）的股票亦挨沽，Blue Owl Capital Corp.股价一度下跌13%，创下连续第九个交易日下跌的纪录，并跌至2023年以来的最低点。Ares Management Corp.、KKR & Co.和TPG公司都一度下跌超过10%，Apollo Global Management Inc.和黑石集团跌幅也高达8%。

分析：今年是定义AI赢家输家年

港股方面，多只软件股及SaaS股大跌，金蝶下挫14%；美图（1357）下跌近一成；金山云（3896）、中软国际（354）、微盟（2013）跌半成。

蓝鲸成长基金首席投资官Stephen Yiu表示：「今年是定义公司是AI赢家还是受害者的一年，关键技能将是避开输家，在尘埃落定之前，站在AI道路上是危险的。」

