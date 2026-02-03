恒指升59点 科网股集体重挫 腾讯插3% 航天股爆升 专家：市场趁消息调仓｜港股收市

港股早段跟随美股反弹，重越27000关口，惟遭遇科网股税收传闻突袭，恒指一度转跌逾300点，随后内媒引述专家辟谣助大市回稳，收市升59点报26834点，中止两连跌，全日波幅近700点。大市成交额3351亿元；北水净流入9.5亿元。

恒指高开220点，一度抽升351点，高见27126点，随后受科网股拖累急跌最多334点，最终收跌59点，报26834点。但国指仍跌27点，报9053点。科指跌59点或1.1%，报5467点。

科网股集体插水

市场有传中国针对互联网企业征收更高的增值税，科技股股价插水。腾讯（700）一度挫逾6.3%，收市跌2.9%，收报581元，接近半年新低；快手（1024）跌4.6%，收报73.45元；百度（9888）跌3.6%，收报141.4元，三股成表现最差蓝筹股。至于美团（3690）跌1.7%，收报93.2元，近两年低位；阿里巴巴（9988）跌1.4%，收报161元。

金股及资源股反弹

现货金大反弹近5%，紫金矿业（2899）收升4.6%，报41.36元；旗下紫金黄金国际（2259）升7.8%，收报217.2元。赤峰黄金（6693）升7.1%，收报37.54元；山东黄金（1787）升4%，收报40.24元。另外，中国有色金属协会表示将完善铜资源储备体系建设，带动资源股上扬，江西铜业股份（358）升4.5%，收报45.3元；中国铝业（2600）升1.5%，收报13.1元；中国宏桥（1378）升1.3%，收报35.3元。

商业航天及晶片造好

商业航天概念股造好，美国太空科企SpaceX收购xAI剑指太空算力，国内商业航天企业上市进展亦加速，带旺气氛。钧达股份（2865）劲升23.8%，收报45.7元；亚太卫星（1045）升11.5%，收报4.46元；金风科技（2208）涨5.4%，收报14.75元。

晶片股普遍炒上，纳芯微（2676）抽高10.2%，收报148.6元；天岳先进（2631）升9%，收报59.4元；ASMPT（522）升4.4%，收报104.2元；兆易创新（3986）升4.1%，收报316.6元；华虹半导体（1347）升4.2%，报107.7元。但中芯（981）倒跌2.4%，收报70.45元。

蓝筹金融及地产股造好，汇控（005）升3.1%，收报138.9元，再创新高。恒地（012）升2.9%，报31.8元；港铁（066）升3%，收报35.84元。至于药石集团（1093）为表现最好蓝筹股，升8.1%，收报9.89元；新东方（9901）升6.4%，收报50.05元；李宁（2331）升4.4%，收报20.42元。

受上调电讯服务增值税影响的三大中资电讯股个别发展，中国移动（941）回稳，升0.4%，收报78.3元；中国联通（762）仍受压，跌2.4%，收报7.27元；中国电信（728）亦跌2.2%，收报5元。

增值税相关消息或为「棋子」

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，市场关注的增值税忧虑，从三大电讯股蔓延至大型科网股，但认为相关消息或被用作「棋子」，实质是部分资金借势调仓，而腾讯午后跌幅收窄、成交放大，反映市场存在理性趁低吸纳行为。对于科网股本次回调，曾永坚表示亦受到外围消息影响，如美国Nvidia是否继续投资OpenAI的传闻未明，引发市场对AI泡沫破裂的担忧，进一步拖累本港科技股表现。

对于恒指短期表现，曾永坚认为，全球主要股市近期受黄金、白银等贵金属市场史无前例的波动影响，对冲基金为应对贵金属市场的杀仓情况，纷纷从股市套现，拖累港股及亚太地区股市表现，预计未来一周恒指将处于反复波动状态，关键看50天线的26200点支持是否稳固，短期上行阻力则见27300点。

---

恒指今早高开220点后，随后升幅收窄，最低一度跌344点，紧后逐步回升，截至中午报26830点，升54点或0.2%，半日成交1,952亿元。科指方面，中午报5453点，跌72点或1.32%。

石药批准在中国进行临床试验

蓝筹股中，石药集团（1093）宣布自主研发的体内CAR-T产品SYS6055注射液，获得国家药品监督管理局批准在中国展开临床试验，消息刺激股价涨4.15%至9.53元，成表现最好蓝筹。

市场有传继中资电讯股服务增值税被上调后，互联网服务公司的增值税亦将被上调。受到消息影响，快手（1024）、百度（9888）及腾讯（700），分别跌4.35%、3.54%，以及3.09%，为表现最差的三只蓝筹成分股，单计腾讯已拖累恒指62点。

其他科网股亦拖累恒指，集体录得下跌，阿里巴巴（9988）跌1.78%；美团（3690）跌1.69%；小米（1810）跌1.14%；京东（9618）跌0.45%。

相关文章：互联网服务公司增值税传上调 腾讯曾挫6% 机构反驳称「可信度极低」

商业航天板块集体上涨，主要受惠于SpaceX宣布收购xAI，以及SpaceX申请部署百万颗卫星，构建大规模太空数据中心。钧达（2865）一度升12.95%报41.68元；亚太卫星（1045）升9.75%；金风科技（2208）升5.71%。

MINIMAX推出音频大模型

个股方面，MINIMAX（100）近期正式发布MiniMax Music 2.5音频大模型，股价一度飙升12.89%至591元。

---

环球股市经历一轮震荡后，恐慌情绪有所缓和，美股三大指数周一反弹，其中道指收市升515点或1.05%，报49407点；标指升37点或0.54%，报6976点；纳指升130点或0.56%，报23592点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一跌0.65%至7681点。值得留意的是，美国劳工统计局表示，由于联邦政府部份「停摆」，原定于本周五（6日）公布的1月就业报告将不会按时公布，并在政府资金恢复后重新安排发布时间。

金价回暖 银价升逾4%

金价及银价回暖，现货金价今早反弹逾2%至4767美元，现货银价则升逾4%至82.6美元。比特币方面，昨日低见74,604美元后反弹，今早报79,183美元，微升0.3%；不过，以太币今早跌约1%，暂报2,352美元。

焦点股中，美股存储概念股继续亮眼，Sandisk（SNDK）周一升逾15%，美光科技（MU）升逾5%，希捷科技（STX）及西部数据（WDC）亦分别升逾6%及8%。

港股方面，恒指今早高开220点，报26995点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升1.3%；腾讯（700）无起跌；美团（3690）升0.3%；京东（9618）升0.5%；百度（9888）及小米（1810）则分别跌0.3%及0.7%。

金价及银价回升，招金（1818）反弹5%；赤峰黄金（6693）升4.7%；灵宝黄金（3330）亦升4%；山东黄金（1787）升3.6%；紫金（2899）升3.4%；同系紫金黄金国际（2259）升4.7%；中国白银（815）则升1.6%。

东鹏饮料一手中签率15%

个股消息方面，东鹏饮料（9980）今日正式挂牌，公开发售部分录约56倍超购，一手中签率15%，国际发售则超购逾14倍。该股今早开市报248元，无起跌。

云知声折让18%配股

云知声（9678）配售100.8万股新H股，集资约3.1亿元，相当于经扩大后H股及已发行股份总数约2.3%及约1.4%，每股配售价310元，较上日收市价376.6元折让18%。该股今早开市报356.4元，跌5.4%。

歌礼制药配股筹逾8亿

此外，歌礼制药（1672）配售6,925.6万股，集资约8.4亿元，相当于经扩大后发行股份总数约6.5%，每股配售价12.18元，较上日收市价12.69元折让4%。该股今早开市报12.69元，无起跌。

北水动向方面，昨日净买入港股19.07亿元，腾讯（700）、小米（1810）及国寿（2628）分别获净买入13.04亿元、2.78亿元及1.88亿元；而华虹半导体（1347）、紫金矿业（2899）及石药（1093）则分别遭净卖出6.15亿元、4.64亿元及3.93亿元。



