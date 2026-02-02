工行农行传获中央注资 高盛料削弱最多7%每股盈利 或尽量维持派息

中央去年向四家国有银行出手注资5200亿元（人民币，下同），内媒报道，财政部再启动注资，是次对象为余下两家国有行的工商银行（1398）及农业银行（1288）。但亦有内媒引述两行相关人士指，目前尚未听到新一轮注资消息。

去年3月底中国银行（3988）、建设银行（939）、交通银行（3328）及邮储银行（1658）同步向财政部等国家资本配股，合共集资5200亿元，以补充核心一级资本。

相关新闻：四家国有内银向中央配股集资5200亿 补充核心一级资本 相隔15年大型注资

分析：工行农行迟早获注资 时间难定

内媒引述一家上市银行人士分析，由于工行及农行当时未纳入注资名单，今年有机会获国家资本注入。「按照监管2024年的表态，六大行补充核心一级资本将分批实施。作为资产规模最大、实力最强的工行、农行，今年或者明年获得财政注资应是大概率事件，只是具体时间不好确定。」

国家金融监督管理总局局长李云泽在2024年9月表示，将对6家大型商业银行增强核心一级资本，按照统筹推进，分期分批有序实施。

邮储银行研究员娄飞鹏认为，中国在强调提振内需的背景下，银行仍在有必要补充资本，但按照程序，发行特别国债等事项仍须在两会期间审议通过。

高盛：新股本助维持增长及股息派发

高盛认为，若两行获注资，将面临4%至7%的每股盈利摊薄，每股净值预期摊薄最多2%，而核心一级资本比率则可能提升54至61个基点。该行又指，新资本一般会有助于银行维持增长及股息派发，当注资实施后，大型银行将更有效满足经济复苏带来的信贷增长需求，以及有主增加派息，工行及农行的派息比率或会提升约1.2至2.3个百分点，以维持每股派息不变。