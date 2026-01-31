Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两国产晶片股IPO 澜起科技传国际配售已超购 爱芯元智引16基投

股市
更新时间：09:34 2026-01-31 HKT
发布时间：09:34 2026-01-31 HKT

在人工智能（AI）浪潮下，两只国产晶片新股乘势昨日开始招股，共集资最多100亿元，目前两股的孖展均已获足额认额。当中，获阿里巴巴（9988）作为基石投资者撑场的A股澜起科技（6809）更传出国际配售已超购数倍。

提供互连类晶片的澜起科技发行6589万股，招股价最高106.89元，集资逾70.4亿元，较A股昨日收市价折让47.7%，一手100股入场费10796.8元，将于下周三截止招股，2月9日挂牌。该股引入对冲基金Aspex、已在伦敦上市的安本集团等18个星级基投，总认购额占是次发行近5成。综合11间券商数据显示，该股暂有120.1亿元孖展，以公开发售集资7亿元计，超购16.1倍。

澜起科技A股累涨54%

在内存晶片短缺下，澜起科技A股年初至今已累涨54.4%，其主要客户包括美光、三星及SK海力士。惟澜起科技提及，近期获悉美国司法部反垄断局已启动一项与半导体和半导体元件相关的大陪审团调查，并要求公司提供包括业务记录及内部政策在内的若干资料，以及提供证词，公司正配合有关要求。经与法律顾问进行讨论后，理解公司及任何董事概无被指控存在任何不当行为。

爱芯元智集资近29.6亿元

同日起招股的AI推理系统晶片供应商爱芯元智（600）的招股气氛稍为落后，暂有12.1亿元孖展，以公开发售集资3亿元计，超购3.1倍。该股发行超过1亿股，招股价为28.2元，集资近29.6亿元，一手100股入场费逾2848.4元，将于下周四截止招股，2月10日挂牌。

爱芯元智有16个基投，包括豪威集团（501）、均胜电子（699）和澳洲退休金基金NGS Super，认购额占是次发行48.8%。澜起科技和爱芯元智都将香港公开发售部分定为一成，且不设强制性回拨。

东鹏传甲组60手稳中1手

市传东鹏饮料（9980）抽甲组的60手便稳获1手，认购20445手的「顶头槌飞」派213手，下周一有暗盘交易，另正在招股的牧原股份（2714）国际配售已足额认购。
 

