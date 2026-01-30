Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界澄清投资者无意提全面要约 反驳售控股权传闻 摩通料黑石入主动机不大

股市
更新时间：22:13 2026-01-30 HKT
发布时间：22:13 2026-01-30 HKT

新世界（017）周四（29日）确认母企周大福企业，接获潜在投资者就投资新世界事宜接洽，该集团今天（30日）进一步澄清，有关投资者并无意图形成向新世界提出全面要约。新世界在易主传闻传出后，股价曾狂飇11.9%，终收报11.38元，升2.2%，市值近286.4亿元。

相关文章：新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石

不保证达成协议

新世界指出，经与周大福企业作出进一步查询，正持续与潜在投资者进行磋商，惟尚未达成任何协议，包括任何该投资金额、性质或形式。新世界重申，不保证潜在投资将会进行与否。

日前彭博引述消息报道，周大福企业正与美国资产管理公司黑石集团（Blackstone）深入讨论，或出让新世界控股权，但尚未知道交易股份数量及作价。目前周企持有新世界45.33%股权。

取三成股权将触发全购

根据《收购守则》第26条，当一名投资者取得30%或以上的投票权时，即视为取得公司控制权，将触发强制全面要约。

市传黑石或取新世界控股权。

摩通料黑石投资顶目更合理

对于有传黑石入主，摩根大通认为，黑石没有太大动机收购新世界的控股权，有兴趣投资项目或资产会更加合理。该行指，如果黑石提出收购30%股权，涉及金额100亿元，提出全购更高达340亿元，并须承担1460亿元净债务，新世界市帐率（PB）为0.17倍，其企业价值倍数高于行业平均水平。

相关文章：黑石拟入主新世界震惊市场 擅长买低估值资产 再沽售图利 曾助一名牌酒店起死回生

美银：引入黑石有机会推动派息

美银证券认为，新世界中期股价走势仍存在高度不确定性，关键仍在于如何解决债务问题，若果引入黑石，预期可运用其资产管理人经验来创造更多价值，提升公司恢复派息的可能性。

花旗的研究报告指出，供股、配股，或直接出售股份等，或带来新世界股权稀释风险，但对信贷状况有利。
 

↓即睇减息部署↓

