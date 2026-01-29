内地猪肉龙头牧原股份招股 集资近107亿 入场费3939元

内地猪肉龙头企业牧原股份（2714）今日（29日）起至下周三（3日）招股，拟发行2.74亿股H股，一成香港公开发售，招股价最高39元，集资最多约106.9亿元，每手100股，入场费3,939.34元，将于2月6日正式挂牌，摩根士丹利、中信证券及高盛为联席保荐人。

H股较A股折让23%

牧原股份已在内地上市，其A股（002714）昨日收报45.14元人民币，折合约50.64港元，即牧原股份H股较A股最少折让23%。该股引入Charoen Pokphand Foods、丰益、中化香港、香港豫农国际、富达基金、加皇环球资产管理（亚洲）、Perseverance Asset Management、上海高毅及华泰资本投资有限公司（与高毅场外掉期有关）、平安人寿保险、大家人寿、UBS AM Singapore、美的发展控股BVI、Millennium及Jane Street为基石投资者，认购金额合共6.85亿美元。

全球第一大生猪养殖企业

招股书指出，牧原股份采取的垂直一体化商业模式，已覆盖生猪育种、生猪养殖、饲料生产、屠宰肉食的生猪全产业链条。根据弗若斯特沙利文统计，自2021年起，按生猪产能及出栏量计量，集团是全球第一大生猪养殖企业，生猪出栏量连续四年全球第一。按生猪出栏量计算，全球市场份额从2021年的2.6%增长到2024年的5.6%，于2024年已经超过第二至第四的市场参与者的合计市场份额数。

此外，集团自2019年开始进军生猪屠宰肉食业务，按屠宰头数计量，于2024年的屠宰与肉食业务位列全球第五、中国第一；按照收入计量，2021年至2024年间屠宰肉食业务的收入复合年均增长率居于中国大型同行业企业之首。

去年9个月盈利增34%

业绩方面，截至去年9月底止9个月，收入录1,117.9亿元（人民币，下同），按年增16%；期内盈利151.12亿元，按年增34%。

招股书又提到，集团持续维持稳健现金流，截至2024年及2025年9月30日止9个月，分别录得经营活动现金流入净额375.43亿元及285.8亿元；而2022至2024年累计经营活动现金流入净额已经1.6倍覆盖累计资本性支出（指购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金），仅计2024年，经营活动现金流入净额更是资本性支出3倍。

至于是次集资所得款项净额用途，约60%用于挖掘海外机遇扩大商业版图；约30%用于通过研发投入推动全产业链技术创新；约10%则用作营运资金及一般企业用途。

