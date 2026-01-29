恒指七连升累涨1481点 曾叩两万八 金融及内房股向上 龙湖升6% 专家料高位震荡｜港股收市

美国联储局一如市场预期维持现有利率不变，且联储局官员对暂缓减息的立场大致达成共识，美股隔晚表现靠稳，而港股于在期结日则低开高走，在内房股和金融股带动下，恒指七连升，一度升穿28000大关，虽最终未能企稳，但仍收报27968点，升141点，七日累升1481点，续创逾4年半高位。大市成交3319亿元；北水中止4日流出趋势，转净流入43.73亿元。

恒指周四低开199点，跌幅最多跌至215点，触底后随即反弹，午后最多倒升230点，报28056点，尾市稍微回顺，最终全日收报27968点，升141点，28000关得而复失。国指收报9552点，升40点。科指跑输大市，收报5841点，跌59点。

内房传不需上报三条红线 融创飙29%

内媒报道，房企三条红线不再要求上报，同时多家头部房企的债务化解行动获实质性进展，招银国际亦预期，内地将会继续出招提振内房。内房股维持强势，融创中国（1918.）大涨29.1%，收报1.33元；富力地产（2777）涨20.8%，收报0.64元；佳兆业（1638）飙升20%，收报0.102元；万科企业（2202）涨8%，收报4.04元；龙湖（960）扬5.8%，收报10.44元；华润置地（1109）扬4.6%，收报31.18元。

金融股支撑大市，中国平安（2318）升3.3%，收报73.3元；友邦（1299）升2.4%，收报90.95元；建行（939）涨1.6%，收报8.16元；汇控（005）扬不足0.1%，收报137.6元。

美国加大对伊朗的军事部署，并考虑发动空袭，中东紧张局势升温，国际油金价格继续飙升。石油股多数续强，中海油（883）涨1.3%，收报24.98元；中石油（857）升1.5%，收报9.39元。不过黄金股则走势不一，紫金（2899）向上3.1%，收报46.14元；同系的紫金国际（2259）回落3.3%，收报244.8元；山东黄金（1787）亦升0.9%，收报51.65元。

金沙绩后挫8%

金沙中国（1928）第四季度EBITDA低于预期，股价逆市大跌8%，收报17.34元，为表现最差蓝筹股。其他濠赌股亦走弱，银娱（027）挫4%，收报40.5元；美高梅中国（2282）下滑2.6%，收报12.5元；永利澳门（1128）跌2.2%，收报5.8元。

个股方面，半新股英矽智能（3696）扬9.7%，收报65.5元，创上市以来新高。新东方（9901）去年11月底季度业绩胜预期，教育板块业务跌幅收窄，股价走高3%，收报46.04元；同系的东方甄选（1797）截至去年11月底中期扭亏为盈，录得净利润2.39亿元人民币，东方甄选股价急升14.2%，收报25.24元。玖龙纸业（2689）发盈喜，料中期盈利至少多赚2.1倍，股价升9.7%，收报8.18元。

植耀辉料两万八难维持 升市不全面

耀才证券研究部总监植耀辉表示，港股维持升市主要由于资金仍在追捧中资金融股，推动市场表现向好，不过升势并不全面，特别是科技股表现一般，如果后市资金继续集中在某些板块，恒指短期内重上28000关不难，惟整体升势可能难以持久。他续指，恒指本月已经累升9%，幅度相当大，后市有机会在高位呈现大涨小回的格局。

—————

恒指今早低开199点后，反复回升，最高曾见27981点，距离两万八关仅一步之遥，截至中午亦以近高位收市，报27971点，升145点或0.52%，半日成交1,719亿元；科指方面，中午报5861点，续跌38点或0.65%。

友邦及建行领涨 紫金升4%

重磅蓝筹股中，金融股支撑大市，友邦（1299）及建行（939）分别升1.9%及1.5%，汇控（005）亦升0.7%；此外，金价高企下，紫金（2899）大升4%，上述4股合共为恒指进账约80点升幅。

单计股价变幅，龙湖（960）半日升5.6%，为最佳表现蓝筹，其他蓝筹内房如中海外（688）及润地（1109）亦分别升4.3%及3.9%，物管股华润万象生活（1209）亦升近3%。此外，信义玻璃（868）亦升逾半成。

中银国际料内房具一定配置价值

消息面上，内媒《财联社》引述消息指，监管部门已不再要求多数房地产开发商每月上报「三条红线」相关指标。不过，部分已出现严重流动性危机的「出险房企」，仍须向地方专班组定期汇报资产负债率等核心财务数据。

另一方面，中银国际指当前房地产行业仍然面临一定压力，但预计2026年首季可能会有适当的政策调整，若政策思路清晰、调整有力，第二季市场下行幅度或出现收窄，今年内房板块具有一定配置价值。

—————

美国联储局一如预期维持利率不变，委员以10比2的投票比例通过此次的利率决定，当中理事米兰和沃勒持反对意见，二人均支持降息25个基点；值得留意的是，沃勒为下任联储局主席的热门人选之一。另一方面，中东局势持续升温，美国总统特朗普在社交媒体上表示，一支庞大舰队正前往伊朗，并已准备好迅速执行任务，若有必要将展现猛烈攻势，希望伊朗能迅速回到谈判桌，达成一项公平且合理的协议。

美股晶片及存储等AI相关股炒上

美股三大指数周三变动不大，其中道指升12点或0.02%，报49015点；纳指亦升40点或0.17%，报23857点；标指则跌不足1点，报6978点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三升0.32%至7892点。不过，金价走势继续强势，一度破顶高见5,598美元，暂报5490美元水平；银价亦曾高见119.44美元，暂报117.78美元。

焦点股中，晶片及存储等AI相关股炒上，其中英特尔（INTC）升逾11%、美光科技（MU）升逾6%；西部数据（WDC）升逾10%；SanDisk Corp（SNDK）升逾9%；Rambus（RMBS）升逾7%；希捷科技（STX）更升逾19%。

金沙中国上季盈利按年跌10%

港股方面，恒指低开199点，报27627点。科网股普遍回吐，阿里巴巴（9988）开市跌1.4%；腾讯（700）跌1%；美团（3690）及小米（1810）亦跌1%；京东（9618）则跌2.3%，百度（9888）跌1.2%。

蓝筹股中，金沙中国（1928）公布，根据美国公认会计原则，上季盈利按年跌10%至2.13亿美元，收入增16%至20.5亿美元，经调整物业除息、税、折旧及摊销前盈利（EBITDA）则按年升约6.5%至近6.1亿美元。该股开市报17.9元，跌近5%。

黄金股续造好 紫金双雄再向上

黄金相关股继续造好，赤峰黄金（6693）升逾6%；山东黄金（1787）升4.5%、招金（1818）升3%；紫金矿业（2899）及紫金黄金国际（2259）均升近2%；中国白银（815）则升3.7%。

个股消息中，东方甄选（1797）公布截至去年11月底止中期收入增5.7%至23.12亿人民币；净利润录2.39亿人民币，扭亏为盈，去年同期则蚀约9,680万元人民币。该股开市报22.5元，升1.8%。

北水动向方面，昨日净卖出港股34.27亿元，腾讯（700）、泡泡玛特（9992）、长飞光纤（6869）分别获净买入12.09亿元、7.34亿元及2.98亿元；而盈富基金（2800）、阿里（9988）及紫金矿业（2899）分别遭净卖出23.17亿元、9.45亿元及8.54亿元。