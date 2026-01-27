国恩科技招股 入场费8484元 引入8名基石投资者

内地化工材料供应商国恩科技（2768）由今日（27日）起至周五（30日）招股，拟发行3,000万股H股，一成香港公开发售，招股价34元至42元，集资最多12.6亿元，每手200股，入场费8,484.71元，于2月4日正式挂牌，招商证券国际为独家保荐人。

较A股折让36%至48%

已在内地上市的国恩科技，其A股（002768）昨日报58.63元人民币，折合约65.74港元，即H股招股价较A股折让36%至48%。此外，该股引入利冠、SLD International、丞安国际、申万宏源证券、First Seafro2nt Fund Series SPC、新嘉财富、Luminous Horizon及富国香港共8名基石投资者，认购金额总计3.2亿港元。

招股书指出，集团是一家专注于化工新材料及明胶、胶原蛋白上下游产品的中国供应商，服务于化工行业及大健康行业，主要从事工业及商业用途产品的研发、生产及销售。就大化工板块而言，客户包括下游行业（如汽车、新能源及家电等）制造商及下游制造商的供应链解决方案提供商；至于大健康块板块客户，则主要包括医药及药品制造商。

招股书又指，在大化工行业领域，集团深耕化工新材料产业链，产品系列涵盖产业价值链的上游（即绿色石化材料，如芳香烯烃、苯乙烯、聚苯乙烯）及中游（即有机高分子改性材料及有机高分子复合材料），而下游客户则利用集团产品作为其产品制造及性能优化的原材料。根据弗若斯特沙利文资料，按2024年销售收入计，集团是中国第二大的有机高分子改性材料及有机高分子复合材料企业，市场份额为2.5%；按产能计则是中国最大的聚苯乙烯企业。

在大健康行业领域，集团聚焦天然胶原产业，向下纵向延伸产业链，主要子公司东宝生物依托从胶原到「胶原+」纵向一体化发展战略，已成功建立起覆盖胶原蛋白肽类╱衍生原料到终端产品的产品布局。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年中国骨明胶行业产量计，集团是中国市场产量位居第二、中国内资品牌产量位居第一的骨明胶生产企业；按2024年中国空心胶囊行业相关产量计，是中国内资品牌产量第二大空心胶囊生产企业。

去年首10个月盈利升40%

业绩方面，国恩科技去年首10个月收入录174.43亿人民币，按年升约一成；期内盈利录7.13亿元，按年升40%。

至于是次集资所得款项净额用途，约50%用于在泰国设立新生产基地以扩大产能；约35%用于扩充位于中国宜兴的新生产基地的产能，拟用于生产有机高分子改性材料或有机高分子复合材料；约10%用于分配至于香港的投资，包括设立区域总部，以支持日后进军国际市场，包括东南亚市场及香港石化现有生产基地的升级，包括其生产线及其他设备，以提高生产效率及产品质量；以及约5%用于营运资金及一般企业用途。

相关文章：内地功能饮料龙头东鹏饮料招股 入场费逾2.5万 引入腾讯及淡马锡等基投