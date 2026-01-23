传中证监收紧地企来港上市门槛 双重上市或设300亿市值下限

据彭博引述消息报道，中国证监会正考虑收紧内地企业赴港上市（H股）的审核标准，以应对近期境外融资热潮中出现的交易品质担忧。据报当局拟提高监管及合规门槛，包括设定最低市值限制。受消息影响，港交所（388）午后股价受压，一度跌逾2.1%，目前报422元，跌1.03%。

传券商获指导 小规模企业或难获批

报道指，相关建议仍处于讨论阶段，尚未有最终决定。据悉，已有内地券商收到指导，指寻求在香港进行双重上市的内地企业，市值需达到300亿元人民币。这意味著规模较小的企业，其备案申请可能难以获得中证监批准。目前，中金公司及中信证券等头部券商正主导大部分赴港IPO项目。

此次收紧门槛的部分，源于2023年中证监实施新规，将海外上市审批由「小规模路演审批制」改为更简化的「备案制」。最新的监管要求有意填补筛选缺口，根据证监会数据，过去三周已有逾30家申请赴港上市的公司被要求补交文件，数家公司因持续亏损或合规缺陷成为监管重点检查对象。

虽然北京多次强调支持香港作为国际金融中心，但亦表明需防范监管套利及维护国家声誉，绝不容许香港成为劣质企业的「抽水机」。

陈翊庭：逾350家公司排队 IPO质素「无得倾」

港交所CEO陈翊庭周三在达沃斯接受访问时透露，目前有超过350家公司排队上市，今年首三周已录得约40亿美元集资额。

对于监管收紧，陈翊庭未有直接评论传闻，但强调IPO质素是「没得商量」。她指出，早前向投行发出的警告信，并非质疑申请人的质素，而是提醒专业人士在追求速度的同时必须兼顾质素。

上市申请曾现AI生成文件

香港监管机构早前亦罕有发声，批评部分投行提交的上市申请粗制滥造。消息指，质素下降的原因包括价格战导致服务费大减，甚至出现使用AI生成文件、对业务缺乏基本理解等情况。更有内地企业向港交所提交不完整的「占位」申请，仅为了尽快启动审批程序。

虽然门槛拟提高，但市场预计目前排队中的重磅新股，如「猪肉股」牧原股份及能量饮品巨头东鹏饮料未必受新规影响。