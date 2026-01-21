长和确认有评估分拆电讯及零售业务上市 目前未作任何决定 两IPO估值或达3900亿

长和（001）近期再传分拆电讯及零售业务上市，该集团表示，不时接获建议并探索及评估可供考虑的机会，包括涵盖有关业务独立上市，但未有就任何涉及电讯或零售资产的交易作出决定。目前市传分拆的电讯业务估值200亿美元，零售业务达300亿美元，合共达500亿美元（约3,900亿港元。）

长和股价收升0.8%报61.35元，创逾4年半新高。目前市值2,350亿元。

长和：不时接获提升股东长远价值机会

长和表示，知悉近期有关分拆其全球电讯资产，与保健及美容产品业务可能独立上市，以及涉及欧洲国家电讯资产的可能交易。该集团指，不时接获建议并探索及评估可供考虑的机会，借以提升股东的长远价值，其中亦涵盖这些业务的独立上市，但截至目前未就任何相关交易作出决定。

长和近日有传最快今年第二季，分拆屈臣氏集团上市，估值达300亿美元（约2340亿港元）。（网上图片）

长和传分拆电讯业务港英上市 估值1560亿

路透今日（21日）引述消息报道，长和最快在第三季，分拆电讯业务于港、英两地上市，估值或达200亿美元（约1,560亿港元），较一年前传闻的150亿美元有所上升。

报道指，长和考虑将欧洲、香港及东南亚的电讯业务，以英国伦敦作主要上市，并在香港作第二上市；分拆后的上市公司有望获快速纳入富时100指数，成为英国蓝筹股。报道指，长和已委聘高盛、花旗及德银协助分拆事宜，但最终计划及上市时间或有调整。

路透：内部看法分歧 料数周内决定

不过，报道亦引述其他消息人士指，长和内部对未来发展方向持有不同看法，可能会在未来几星期作出决定。报道续指，早前市传长和推进旗下意大利电讯公司Wind Tre，与当地同业Iliad合并，如继续推行，将暂停分拆上市计划。

长和表示，不时接获建议并探索及评估可供考虑的机会，包括分拆电讯及零售业务独立上市，但截至目前未就任何相关交易作出决定。（网上图片）

屈臣氏或最快第二季分拆上市 估值2340亿

另一方面，长和亦传出最快今年第二季分拆零售部门屈臣氏集团，在港英两地上市，估值达300亿美元（约2,340亿港元）。

而电讯业务除了分拆上市消息，近日英国《金融时报》报道，长和亦正洽售旗下爱尔兰电讯商「3爱尔兰」，予美国电讯公司Liberty Global，3爱尔兰估值或达15亿欧元（约137亿港元）。报道指，在出售3爱尔兰后，长和仍会继续推进分拆其他电讯业务上市。

瑞银看好长和出售资产释放价值

瑞银指出，长和的电讯资产交易若有任何进展，均可提升市场对长和在其他营运市场进行并购交易的期望，该行看好长和透过资产出售释放价值的潜力。该行予长和「买入」评级，目标价67元。