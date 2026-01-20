格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债

格陵兰主权争端引发美欧关税战，环球市场恐慌情绪骤起。美股假后急泻，道指初段挫逾700点。适逢美国总统特朗普上任满一周年，资金全面逃离美国市场，美元显著贬值，国债亦遭到抛售，导致10年期债息急升至4.3厘水平。

道指报48606点，跌753点；标指报6837点，跌103点；纳指报23072点，跌443点或1.9%。

大型科技股沽压重，Nvidia（NVDA）大插3%；特斯拉（TSLA）、亚马逊（AMZN）亦跌近3%；Google母企Alphabet（GOOG）亦跌逾2%。

AkademikerPension月底前清仓美债

丹麦退休基金AkademikerPension预告，将在本月底前，清仓美国国债投资，其投资总监指出，美国信贷状况不良，美国政府财政长远不能持续。该基金目前资产管理规模约1,580亿丹麦克朗（约1,932亿港元），并持有约1亿美元美国国债。

特朗普宣布将对丹麦、挪威、瑞典、法国、德国、英国、荷兰及芬兰8国加征关税，以获得购买格陵兰，欧盟亦作出反制，引市场忧虑。

最高法院再开庭 或裁决关税

另一边厢，美国最高法院在今天再度开庭，列为「意见发表日（Opinion Day）」，有机会就特朗普关税是否合宪作出裁决。如果今天仍未有裁决，或要再等一个月，法院将休庭至2月20日。

美国最高法院是次审讯关键争议在于，总统援引1977年《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收进口关税的合法性。网上博彩平台Polymarket显示，市场押注最高法院支持特朗普的机率只有25%。

白宫国家经济委员会主任哈西特（Kevin Hassett）早前表示，美国的关税政策仍有后著，转向更具持续性的关税授权，例如《1974年贸易法》第301条，或《贸易扩张法》第232条。TD Cowen分析师认为，由于应对威胁国家安全的《贸易扩张法》第232条，是一项强有力、未受影响的工具，预计政府很会继续利用该条款加征关税。

美债遭抛售 长债息抽升

美债遭抛售，美国10年期债息抽升至4.295厘，大升7.6点子；30年期债息更4.938厘，抽升10.3点子。美元指数亦报98.4水平，跌逾0.6%。

金价升穿4700破顶

金价继续发挥避险及去美元化作用，现货金高见每盎司4737美元，升1.4%。现货银亦突破每盎司95.5美元，升1.2%。金银价格双双破顶。

有传特朗普计划在格陵兰订立99年的租约，以缓和欧洲国家的不满。

传特朗普研改租99年 缓和欧洲不满

乌克兰《基辅邮报》引述消息报道，美国总统特朗普计划在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，与欧洲盟友提出处理格陵兰的方案，其中一个方法是订立99年的租约，以缓和欧洲国家的不满。报道指，另一方案是仿效美国处理波多黎各属地的做法，即格陵兰居民可成为美国公民，并享有完整的双边入境及贸易特权，不如入境美国更可豁免缴美美国所得税。

黄德几：特朗普「靠吓」 市场有经验

盈立证券研究部执行董事黄德几认为，美国对欧征关税，以及欧洲国家反制，或会令欧美股市回吐，但经过去年4月的关税战经历，投资者已知道特朗普政策朝令夕改，负面情绪不如去年4月时强烈。黄德几指出，除非美国真的向欧洲采取军事行动，才会导致市场大震荡，但出现这种情况的机会不大，相信特朗普在格陵兰事件的取态，暂时都以「靠吓」为主。

