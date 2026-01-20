Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地零食商鸣鸣很忙招股 一手高近2.4万 引入腾讯等基石 拥逾1.9万门店

内地零食商「零食很忙」和「赵一鸣零食」母企鸣鸣很忙（1768）由今日（20日）起至周五（23日）招股，拟发行1,410.11万股H股，一成香港公开发售，招股价229.6元至236.6元，集资最多约33.4亿元，每手100股，入场费23,898.62元，预期1月28日正式挂牌，高盛及华泰为联席保荐人。

引入腾讯及淡马锡等8名基石

值得留意的是，该股引入腾讯（700）、淡马锡、贝莱德、富达基金、博时国际、易方达、Springs Capital（Hong Kong）及泰康人寿合共8名基石投资者，认购金额达1.95亿美元。

招股书指出，集团是中国一家成熟且稳步发展的食品饮料零售商，门店多位于人流量大、易见易达的街边位置，致力于提供欢乐及舒适的逛店体验。截至去年9月底，拥有19,517家门店，覆盖中国28个省份和所有线级城市，且门店网络中约59%门店位于县城及乡镇；期内，录得GMV达661亿元（人民币，下同），较2024年同期增长74.5%。

根据弗若斯特沙利文报告，按2024年休闲食品饮料产品GMV计，集团是中国最大连锁零售商；按2024年食品饮料产品GMV计，亦是中国第四大连锁零售商，并保持高速增长。中国连锁经营协会资料显示，集团位列2024年中国连锁前十位之一，也是其中增长最快的连锁商。

拥有「零食很忙」和「赵一鸣零食」

鸣鸣很忙拥有「零食很忙」和「赵一鸣零食」两个品牌，前者由晏周于2017年3月在湖南长沙创立，后者则由赵定于2019年1月在江西宜春创立，两个品牌在收购事项完成后均实现了门店扩张。产品包括烘焙食品、饼干、坚果及籽类、休闲膨化食品和速食、休闲熟食食品、糖果、巧克力和蜜饯及饮料。此外，集团主要通过加盟模式经营，授权加盟商通过加盟店以其品牌销售休闲食品饮料。

财务表现方面，鸣鸣很忙去年9个月收入约463.71亿元，按年增长75%；期内利润15.59亿元，按年增长近2.2倍。

至于所得款项用途，约25%将用于提升供应链能力及提高产品开发能力；约20%用于门店网络升级，以及加盟商的持续赋能；约20%用于品牌建设及推广活动；约20%用于提升科技能力和数字化水平；约5%将用于有选择性地寻求与业务互补的战略投资和收购机会；以及约10%用于营运资金及其他一般企业用途。

